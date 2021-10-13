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Nissan научил роботов контролировать качество сборки автомобилей

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Среда 13 октября 2021 15:42
Nissan научил роботов контролировать качество сборки автомобилей Фото: сборка Nissan Ariya (nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Nissan представил свой новый интеллектуальный завод в Японии, который будет использовать роботов следующего поколения для производства автомобилей, в том числе полностью нового кроссовера Ariya.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Старение населения, непредвиденные ситуации, вызванные изменением климата и серьезная нехватка рабочей силы заставляют японских автопроизводителей все больше полагаться на роботов. Новая производственная линия на заводе Tochigi рассчитана на выпуск электромобилей Nissan Ariya.

Nissan научил роботов контролировать качество сборки автомобилейРешение Nissan перейти на более автоматизированный производственный процесс также поможет автопроизводителб достичь углеродной нейтральности к 2050 году. К тому времени компания планирует использовать электричество, которое вырабатывается только из возобновляемых источников энергии.

Технические специалисты компании будут обучать роботов своим навыкам, чтобы они могли сосредоточиться на других областях знаний, которые нельзя автоматизировать. На новой конвейерной линии роботы будут устанавливать трансмиссию, устанавливать и регулировать подвеску, а также будут отвечать за установку деталей интерьера и проверку окраски.

Nissan научил роботов контролировать качество сборки автомобилейОдиннадцать роботов будут осматривать весь кузов. Они способны заметить даже мельчайшие пылинки на лакокрасочном покрытии. Гигантские роботы-манипуляторы, оснащенные камерами, смогут анализировать автомобили со всех сторон, выискивая возможные изъяны.

Результаты проверки смогут контролировать сотрудники предприятия через смартфон. К тому же, новая краска на водной основе позволит красить и запекать кузов и бамперы вместе, снижая потребление энергии на 25 процентов.

Ранее мы писали, что Hyundai инвестирует 1 миллиард долларов в топливные элементы. Новые заводы присоединятся к существующему предприятию Hyundai в Чунджу, которое производит блоки топливных элементов с 2018 года.

Также мы сообщали, что китайцы научились превращать седан Mercedes E-Class в премиальный Maybach. Обновления совместимы с моделями E-Class, которые были выпущены в период с 2016 по 2020 год.

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