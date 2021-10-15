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Названі ціни і комплектації електричного кросовера MG, який незабаром приїде в Україну

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П'ятниця 15 жовтня 2021 12:05
Названі ціни і комплектації електричного кросовера MG, який незабаром приїде в Україну Фото: MG Marvel r (mg.co.uk)
Автор: Константин Широкун

MG Motors виводить на європейський ринок новий флагманський електричний кросовер Marvel R Electric. Модель була анонсована ще в березні, але старт продажів по всій Європі розпочнеться у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Європейський сайт MG.

Marvel R доступний на китайському ринку з 2020 року. Фактично, це перероблена версія Roewe Marvel X, яка дебютувала в 2018 році.

Названі ціни і комплектації електричного кросовера MG, який незабаром приїде в УкраїнуMG Marvel R Electric доступний в трьох комплектаціях: Comfort, Luxury і Performance. Версії Comfort і Luxury оснащені двома електродвигунами на задній осі, сумарно виробляють 177 к.с. і 410 Нм крутного моменту. Вони дозволяють електромобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 7,9 секунди, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Названі ціни і комплектації електричного кросовера MG, який незабаром приїде в УкраїнуВерсія Performance оснащена силовою установкою з трьома моторами потужністю 284 к.с. Топовий кросовер здатний досягати першої "сотні" за 4,9 секунди. Всі версії MG Marvel R Electric оснащені батареєю потужністю 70 кВт•год, яка забезпечує запас ходу до 402 км.

Названі ціни і комплектації електричного кросовера MG, який незабаром приїде в УкраїнуУ стандартну комплектацію входять двозонний клімат-контроль, чотири порти USB, панорамний люк і шкіряна оббивка салону. У комплектації Luxury і Performance додані система кругового моніторингу, сидіння з підігрівом і аудіосистема преміум-класу Bose і пр.

Ціни на новинку починаються з 39 990 євро за базове виконання Comfort. Топове виконання Performance з трьома електромоторами оцінили в 47 990 Євро.

Нагадаємо, що першому сенсорному дисплею в автомобілі виповнилося 35 років. Graphic Control Center від Buick представляв собою електронно-променеву трубку з простим чорно-зеленим екраном.

Також ми писали, що Mazda анонсувала найближчі новинки. Модельна лінійка компанії поповниться кросоверами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 і CX-90.

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