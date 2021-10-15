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Названы цены и комплектации электрического кроссовера MG, который вскоре приедет в Украину

Новина українською →
Пятница 15 октября 2021 12:05
Названы цены и комплектации электрического кроссовера MG, который вскоре приедет в Украину Фото: MG Marvel R (mg.co.uk)
Автор: Константин Широкун

MG Motors выводит на европейский рынок новый флагманский электрический кроссовер Marvel R Electric. Модель была анонсирована еще в марте, но старт продаж по всей Европе начнется в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на европейский сайт MG.

Marvel R доступен на китайском рынке с 2020 года. Фактически, это переработанная версия Roewe Marvel X, дебютировавшая в 2018 году.

Названы цены и комплектации электрического кроссовера MG, который вскоре приедет в УкраинуMG Marvel R Electric доступен в трех комплектациях: Comfort, Luxury и Performance. Версии Comfort и Luxury оснащены двумя электродвигателями на задней оси, суммарно производящими 177 л.с. и 410 Нм крутящего момента. Они позволяют электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Названы цены и комплектации электрического кроссовера MG, который вскоре приедет в УкраинуВерсия Performance оснащена силовой установкой с тремя моторами мощностью 284 л.с. Топовый кроссовер способен достигать первой "сотни" за 4,9 секунды. Все версии MG Marvel R Electric оснащены батареей мощностью 70 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 402 км.

Названы цены и комплектации электрического кроссовера MG, который вскоре приедет в УкраинуВ стандартную комплектацию входят двухзонный климат-контроль, яетыре порта USB, панорамный люк и кожаная обивка салона. В комплектации Luxury и Performance добавлены система кругового мониторинга, сиденья с подогревом и аудиосистема премиум-класса Bose и пр.

Цены на новинку начинаются с 39 990 евро за базовое исполнение Comfort. Топовое исполнение Performance с тремя электромоторами оценили в 47 990 евро.

Напомним, что первому сенсорному дисплею в автомобиле исполнилось 35 лет. Graphic Control Center от Buick представлял собой электронно-лучевую трубку с простым черно-зеленым экраном.

Также мы писали, что Mazda анонсировала ближайшие новинки. Модельная линейка компании пополнится кроссоверами CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

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