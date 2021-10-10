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Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продаж

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Неділя 10 жовтня 2021 20:07
Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продаж Фото: автомобіль-ракета на шасі Cadillac (sothebys.com)
Автор: Константин Широкун

Організатори музичного фестивалю Burning Man вирішили розлучитися з майже двома сотнями різних експонатів, які брали раніше, або повинні були взяти участь у майбутніх заходах. Серед них можна виявити і кілька ефектних автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Sotheby’s.

Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продажРеалізація машин через всесвітньо відомий аукціонний дім Sotheby’s повинна допомогти вирішити організаторам фінансову кризу, яка пов'язана зі скасуванням вже другого щорічного заходу.

Найвідомішим транспортним засобом, виставленим на продаж, є автомобіль Девіда Беста. Він створений на шасі Cadillac Sedan DeVille 1973 року і здатний перевозити до 16 осіб. Яскравий кабріолет оцінили в 50 тисяч доларів.

Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продажЗа "автомобіль-тарган" на базі Honda Civic 2004 року просять 20 тисяч доларів. Ще одним яскравим експонатом на торгах став кований електричний скутер. Екологічно чистий транспорт у формі викопної тварини оцінений в 40 тисяч доларів.

Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продажАле наскільки успішними будуть торги, покаже час. Тому що пропоновані ціни по деяких лотах на сьогоднішній день істотно нижче заявлених організаторами.

Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продажНагадаємо, в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Зараз склади більшості українських автодилерів спорожніли.

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