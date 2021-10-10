Монструозні автомобілі для фестивалю Burning Man виставили на продаж

Організатори музичного фестивалю Burning Man вирішили розлучитися з майже двома сотнями різних експонатів, які брали раніше, або повинні були взяти участь у майбутніх заходах. Серед них можна виявити і кілька ефектних автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Sotheby’s.

Реалізація машин через всесвітньо відомий аукціонний дім Sotheby’s повинна допомогти вирішити організаторам фінансову кризу, яка пов'язана зі скасуванням вже другого щорічного заходу.

Найвідомішим транспортним засобом, виставленим на продаж, є автомобіль Девіда Беста. Він створений на шасі Cadillac Sedan DeVille 1973 року і здатний перевозити до 16 осіб. Яскравий кабріолет оцінили в 50 тисяч доларів.

За "автомобіль-тарган" на базі Honda Civic 2004 року просять 20 тисяч доларів. Ще одним яскравим експонатом на торгах став кований електричний скутер. Екологічно чистий транспорт у формі викопної тварини оцінений в 40 тисяч доларів.

Але наскільки успішними будуть торги, покаже час. Тому що пропоновані ціни по деяких лотах на сьогоднішній день істотно нижче заявлених організаторами.

Нагадаємо, в Україні почався дефіцит нових автомобілів. Зараз склади більшості українських автодилерів спорожніли.

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