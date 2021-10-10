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Монструозные автомобили для фестиваля Burning Man выставили на продажу

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Воскресенье 10 октября 2021 20:07
Монструозные автомобили для фестиваля Burning Man выставили на продажу Фото: автомобиль-ракета на шасси Cadillac (sothebys.com)
Автор: Константин Широкун

Организаторы музыкального фестиваля Burning Man решили расстаться с почти двумя сотнями различных экспонатов, которые принимали ранее, или должны были принять участие в будущих мероприятиях. Среди них можно обнаружить и несколько эффектных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Sotheby’s.

Монструозные автомобили для фестиваля Burning Man выставили на продажуРеализация машин через всемирно известный аукционный дом Sotheby’s должна помочь решить организаторам финансовый кризис, который связан с отменой уже второго ежегодного мероприятия.

Самым известным транспортным средством, выставленным на продажу, является автомобиль Дэвида Беста. Он создан на шасси Cadillac Sedan DeVille 1973 года и способен перевозить до 16 человек. Яркий кабриолет оценили в 50 тысяч долларов.

Монструозные автомобили для фестиваля Burning Man выставили на продажуЗа "Автомобиль-таракан" на базе Honda Civic 2004 года просят 20 тысяч долларов. Еще одним ярким экспонатом на торгах стал кованый электрический скутер. Экологически чистый транспорт в форме ископаемого животного оценен в 40 тысяч долларов.

Монструозные автомобили для фестиваля Burning Man выставили на продажуНо насколько успешными будут торги, покажет время. Потому что предлагаемые цены по некоторым лотам на сегодняшний день существенно ниже заявленных организаторами.

Монструозные автомобили для фестиваля Burning Man выставили на продажуНапомним, в Украине начался дефицит новых автомобилей. В настоящий момент склады большинства украинских автодилеров опустели.

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