Швидкоплинне бачення: Rolls-Royce показав свій перший електромобіль

Rolls-Royce показав перший серійний електромобіль з легким камуфляжем. Новинка під ім'ям Spectre повинна бути офіційно представлена в четвертому кварталі 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Rolls Royce.
Всупереч більш ранній інформації про те, що перша повністю електрична модель компанії може розділити елементи шасі з електричними BMW, в Rolls-Royce заявили, що новинка отримає власну платформу.
Крізь макіяж нам чітко видно довгий капот, дводверний кузов і похила лінія даху. Кузов зберіг характерні для Rolls-Royce пропорції.
За інформацією топ-менеджменту компанії, новий електромобіль Rolls-Royce під камуфляжем – повністю серійна машина, яка буде випробовуватися на дорогах загального користування, але в продаж надійде тільки через два роки.
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