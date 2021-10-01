Швидкоплинне бачення: Rolls-Royce показав свій перший електромобіль

Rolls-Royce показав перший серійний електромобіль з легким камуфляжем. Новинка під ім'ям Spectre повинна бути офіційно представлена в четвертому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Rolls Royce.

Всупереч більш ранній інформації про те, що перша повністю електрична модель компанії може розділити елементи шасі з електричними BMW, в Rolls-Royce заявили, що новинка отримає власну платформу.

Rolls-Royce Spectre побудований на масштабованій просторовій алюмінієвій рамі, яка була перетворена для установки електричної трансмісії та тягової батареї. Силует автомобіля дуже схожий на купе Wraith.

Крізь макіяж нам чітко видно довгий капот, дводверний кузов і похила лінія даху. Кузов зберіг характерні для Rolls-Royce пропорції.

За словами генерального директора компанії, новинка названа на честь потойбічних істот, які дають відчути свою присутність через швидкоплинні прояви.

За інформацією топ-менеджменту компанії, новий електромобіль Rolls-Royce під камуфляжем – повністю серійна машина, яка буде випробовуватися на дорогах загального користування, але в продаж надійде тільки через два роки.

Випробування являє собою майже кругосвітню подорож. Перша дослідна партія Rolls-Royce Spectre відправляться в дорогу сумарною протяжністю 2,5 мільйона кілометрів в найрізноманітніших погодних і кліматичних умовах, імітуючи 400 років використання.

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