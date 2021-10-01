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Швидкоплинне бачення: Rolls-Royce показав свій перший електромобіль

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П'ятниця 01 жовтня 2021 10:58
Швидкоплинне бачення: Rolls-Royce показав свій перший електромобіль Фото: Rolls-Royce Spectre (press.rolls-roycemotorcars.com)
Автор: Константин Широкун

Rolls-Royce показав перший серійний електромобіль з легким камуфляжем. Новинка під ім'ям Spectre повинна бути офіційно представлена в четвертому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Rolls Royce.

Всупереч більш ранній інформації про те, що перша повністю електрична модель компанії може розділити елементи шасі з електричними BMW, в Rolls-Royce заявили, що новинка отримає власну платформу.

Швидкоплинне бачення: Rolls-Royce показав свій перший електромобільRolls-Royce Spectre побудований на масштабованій просторовій алюмінієвій рамі, яка була перетворена для установки електричної трансмісії та тягової батареї. Силует автомобіля дуже схожий на купе Wraith.

Крізь макіяж нам чітко видно довгий капот, дводверний кузов і похила лінія даху. Кузов зберіг характерні для Rolls-Royce пропорції.

Швидкоплинне бачення: Rolls-Royce показав свій перший електромобільЗа словами генерального директора компанії, новинка названа на честь потойбічних істот, які дають відчути свою присутність через швидкоплинні прояви.

За інформацією топ-менеджменту компанії, новий електромобіль Rolls-Royce під камуфляжем – повністю серійна машина, яка буде випробовуватися на дорогах загального користування, але в продаж надійде тільки через два роки.

Швидкоплинне бачення: Rolls-Royce показав свій перший електромобільВипробування являє собою майже кругосвітню подорож. Перша дослідна партія Rolls-Royce Spectre відправляться в дорогу сумарною протяжністю 2,5 мільйона кілометрів в найрізноманітніших погодних і кліматичних умовах, імітуючи 400 років використання.

Нагадаємо, гібридний кросовер Honda HR-V з витратою 3 л / 100 км отримав українські ціни. Бензиновий атмосферний двигун розвиває 106 к.с. і працює по циклу Аткінсона.

Також ми писали, що новий Jeep Grand Cherokee став гібридом. Силова установка поєднує в собі 2,0-літровий бензиновий чотирициліндровий двигун з парою електромоторів.

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