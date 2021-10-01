Мимолетное видение: Rolls Royce показал свой первый электромобиль

Rolls-Royce показал первый серийный электромобиль с легким камуфляжем. Новинка под именем Spectre должна быть официально представлена в четвертом квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Rolls Royce.

Вопреки более ранней информации о том, что первая полностью электрическая модель компании может разделить элементы шасси с электрическими BMW, в Rolls-Royce заявили, что новинка получит собственную платформу.

Rolls-Royce Spectre построен на масштабируемой пространственной алюминиевой раме, которая была преобразована для установки электрической трансмиссии и тяговой батареи. Силуэт автомобиля очень похож на купе Wraith.

Сквозь макияж нам отчетливо виден длинный капот, двухдверный кузов и покатая линия крыши. Кузов сохранил характерные для Rolls-Royce пропорции.

По словам генерального директора компании, новинка названа в честь потусторонних существ, которые дают ощутить свое присутствие через мимолетные проявления.

По информации топ-менеджмента компании, новый электромобиль Rolls-Royce под камуфляжем – полностью серийная машина, которая будет испытываться на дорогах общего пользования, но в продажу поступит только спустя два года.

Испытание представляет собой почти кругосветное путешествие. Первая опытная партия Rolls-Royce Spectre отправятся в путь суммарной протяженностью 2,5 миллиона километров в самых разнообразных погодных и климатических условиях, имитируя 400 лет использования.

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