Mercedes-Benz і концерн Stellantis спільно випускатимуть батареї для електромобілів

Концерн Daimler в особі Mercedes-Benz став третім власником і інвестором спільного підприємства ACC, яке займеться випуском тягових батарей. Перші акумулятори спільний завод випустить тільки у 2025-му.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт АС.

Спільне підприємство ACC (Automotive Cells Company) раніше було створено концерном Stellantis спільно з TotalEnergies. Але свою частку в інноваційному бізнесі придбав і Mercedes-Benz - тепер акції підприємства належать трьом компаніям порівну.

Спільне підприємство анонсує глобальні плани. До 2030 року в АСС буде вісім заводів з випуску акумуляторів, чотири з них в Європі. Сумарна виробнича потужність підприємств повинна скласти близько 120 ГВт∙год на рік. Інвестиції перевищать 7 мільярдів євро. Сьогодні в наявності тільки науковий центр в Бордо, перший завод відкриється до кінця поточного року також у Франції.

Daimler поділиться з АСС не тільки фінансами, а й власними розробками в цій сфері. Перші тягові батареї від АСС на "Мерседесах" з'являться у 2025 році. Але навіть такого стрімкого зростання виробничих потужностей провідним автовиробникам до кінця десятиліття буде не вистачати. За прогнозами, Тільки нові електричні Mercedes-Benz у 2030 році потребуватимуть 200 ГВт∙год на рік.

Нагадаємо, створена акумуляторна батарея, здатна заряджатися за 90 секунд. Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили літій-вуглецевий акумулятор.

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