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Створена акумуляторна батарея, здатна заряджатися за 90 секунд

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П'ятниця 24 вересня 2021 08:35
Створена акумуляторна батарея, здатна заряджатися за 90 секунд Літій-вуглецева батарея розробки Mahle (Фото: mahle-powertrain.com)
Автор: Константин Широкун

Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили літій-вуглецевий акумулятор. Інноваційну батарею можна заряджати за лічені хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mahle.

Mahle Powertrain і Allotrope Energy представили нову літій-вуглецеву батарею, яка, як стверджується, не вимагає рідкоземельних металів і може дуже швидко перезаряджатися. Фактично, настільки швидко, що акумулятор, який, наприклад може використовуватися в електроскутері, можна зарядити всього за півтори хвилини.

Хімічний склад батарей поєднує в собі переваги суперконденсаторів з традиційними літій-іонними батареями. Він має високопродуктивний анод акумуляторного типу і катод, який відокремлений органічним електролітом.

В результаті, як заявляють компанії, виходить батарея, яка не страждає від ефектів термічної деградації та стабільна при високих температурах. Це означає, що подача великого струму і швидка зарядка можливі без складного зовнішнього охолодження або дорогих систем управління батареями.

Така конструкція також забезпечує термін служби в 100 000 циклів перезаряджання і більше. Завдяки тому, що в складі акумуляторів немає рідкоземельних металів, їх легше повністю переробити.

Створена акумуляторна батарея, здатна заряджатися за 90 секундКомпанія Mahle спеціально досліджувала можливість використання акумуляторної батареї в мопедах, призначених для доставки продуктів швидкого харчування. Орієнтуючись на дальність ходу у 25 км, електричному мопеду з літій-іонним акумулятором буде потрібно близько 30 хвилин зарядки, а акумулятор необхідно буде замінювати кожні рік або два. Інноваційний літій-вуглецевий акумулятор можна заряджати всього за 90 секунд, і він прослужить набагато довше.

"Занепокоєння про обмежений запас ходу часто називають головною перешкодою для масової експансії електромобілів. Але якби акумулятор можна було зарядити за той же час, який потрібен для заправки бензинового авто, то велика частина цього занепокоєння зникла",- зазначив Майк Бассетт, керівник відділу досліджень Mahle Powertrain.

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