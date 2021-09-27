Mercedes-Benz и концерн Stellantis будут совместно выпускать батареи для электромобилей

Концерн Daimler в лице Mercedes-Benz стал третьим собственником и инвестором совместного предприятия ACC, которое займется выпуском тяговых батарей. Первые аккумуляторы совместный завод выпустит только в 2025-м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АСС.

Совместное предприятие ACC (Automotive Cells Company) ранее было создано концерном Stellantis совместно с TotalEnergies. Но свою долю в инновационном бизнесе приобрел и Mercedes-Benz – теперь акции предприятия принадлежат трем компаниям поровну.

Совместное предприятие анонсирует глобальные планы. К 2030 году у АСС будет восемь заводов по выпуску аккумуляторов, четыре из них в Европе. Суммарная производственная мощность предприятий должна составить около 120 ГВт∙ч в год. Инвестиции превысят 7 миллиардов евро. Сегодня в наличии только научный центр в Бордо, первый завод откроется до конца текущего года также во Франции.

Daimler поделится с АСС не только финансами, но и собственными разработками в этой сфере. Первые тяговые батареи от АСС на "Мерседесах" появятся в 2025 году. Но даже такого стремительного роста производственных мощностей ведущим автопроизводителям к концу десятилетия будет не хватать. По прогнозам, только новые электрические Mercedes-Benz в 2030 году будут нуждаться в 200 ГВт∙ч в год.

Напомним, создана аккумуляторная батарея, способная заряжаться за 90 секунд. Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали литий-углеродный аккумулятор.

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