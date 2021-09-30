Власників Tesla допустили до бета-тестування просунутого Автопілот Full Self-Driving

Компанія Tesla оновила програмне забезпечення, в якому з'явилася, так звана "кнопка завантаження". Тепер власники електромобілів марки зможуть взяти участь в бета-тестуванні нової системи автономного керування Full Self-Driving.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Федеральна влада США уважно стежать за початком цього бета-тестування — останнім часом стався ряд резонансних аварій за участю електрокарів Tesla, що рухалися під управлінням автопілота.

Full Self-Driving — FSD) - покращена версія Autopilot з розширеним пакетом можливостей, включаючи функції реагування на сигнали світлофорів і дорожні знаки Traffic Light and Stop sign Control, а також Navigate on Autopilot. FSD позиціюватися як майбутній повноцінний автопілот для автомобілів Tesla, існуюча апаратна частина електромобілів марки (включаючи молодшу версію Model 3) до його функціонування вже готова. Хоча нова система все одно не дотягує до вищого, 5 рівня, автономності і швидше знаходиться між другим і третім рівнями.

Tesla Model 3

У Tesla стверджують, що FSD дозволить її електромобілям автоматично міняти смугу руху, рухатися по шосе, маневрувати на паркувальних місцях і виїжджати з них без участі людини, а також отримає функцію Autosteer для їзди по місту.

Нова прошивка дозволяє власникам електромобілів марки за допомогою нової "кнопки завантаження" встановити FSD і взяти участь в бета-тестуванні оновленої версії. Від них як і раніше потрібно уважно стежити за дорогою, тримати руки на кермі та бути готовими в разі необхідності взяти управління на себе. Спочатку FSD Beta була доступна приблизно 2000 водіям — головним чином з-поміж співробітників Tesla.

Розширення доступу до тестування системи приватним власникам викликає серйозне занепокоєння американської влади та служб безпеки руху. Річ у тім, що за останній час почастішали випадки ДТП за участю електромобілів Tesla, що рухаються в режимі автопілота. Зараз компанія знаходиться під федеральним розслідуванням через низку аварій за участю автомобілів швидкої допомоги.

Правда, Tesla ввела так званий рейтинг "безпеки водія" за п'ятьма критеріями (ступінь лихацтва, ймовірність зіткнення і т.д.) — щоб отримати право на тестування автопілота власник повинен набрати не менше 80 балів зі 100 можливих.

Нагадаємо, що глава Tesla порівняв брак чіпів для виробництва автомобілів з дефіцитом туалетного паперу — "тільки епічних масштабів". Тепер він же спрогнозував терміни, коли цей дефіцит закінчиться.