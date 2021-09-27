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Інсайд від Ілона Маска: коли закінчиться дефіцит мікросхем для автомобілів

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Понеділок 27 вересня 2021 08:35
Інсайд від Ілона Маска: коли закінчиться дефіцит мікросхем для автомобілів Глава Tesla Ілон Маск (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Не так давно глава Tesla порівняв брак чіпів для виробництва автомобілів з дефіцитом туалетного паперу - "тільки епічних масштабів". Тепер він же спрогнозував терміни, коли цей дефіцит закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нагадаємо, що дефіцит мікросхем у світі почався наприкінці 2020 року. Це стало одним з наслідків пандемії коронавірусу - порушилися глобальні виробничі та логістичні ланцюжки. Найбільш гостро нестачу чіпів відчувала автомобілебудівна галузь: Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan, General Motors та інші компанії були змушені навіть скоротити обсяги випуску.

Інсайд від Ілона Маска: коли закінчиться дефіцит мікросхем для автомобілів

На цьому тлі багато виробників мікросхем оголосили про розширення існуючих потужностей з їх випуску і будівництві нових заводів. Хоча і скористалися кризою, щоб підвищити ціни на свою продукцію.

В рамках конференції Italian Tech Week глава найбільшого виробника електромобілів Tesla Ілон Маск спрогнозував, що дефіцит мікроелектроніки в автомобілебудівній галузі буде подоланий найближчим часом: "Я вважаю, що проблема вирішиться до початку наступного року".

Інсайд від Ілона Маска: коли закінчиться дефіцит мікросхем для автомобілів

Однак з ним не згоден Пет Гелсінджер, генеральний директор Intel, однієї з найбільших компаній з випуску мікросхем. Нещодавно він заявив, що галузі може знадобитися ще "пара років", щоб задовольнити зростаючий попит.

Нагадаємо, що дефіцит напівпровідників обійдеться світовій автомобільній промисловості в серйозну суму. У 2021 році збитки складуть понад 200 мільярдів доларів.

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электромобили Илон Маск Автомобільний ринок