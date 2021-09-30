Владельцев Tesla допустили к бета-тестированию продвинутого автопилота Full Self-Driving

Компания Tesla обновила программное обеспечение, в котором появилась, так называемая "кнопка загрузки". Теперь владельцы электромобилей марки смогут принять участие в бета-тестировании новой системы автономного управления Full Self-Driving.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Федеральные власти США внимательно следят за стартом пользовательского бета-тестирования — в последнее время произошел ряд резонансных аварий с участием электрокаров Tesla, двигавшихся под управлением автопилота.

Full Self-Driving (FSD) — улучшенная версия Autopilot с расширенным пакетом возможностей, включая функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки Traffic Light and Stop Sign Control, а также Navigate on Autopilot. FSD позиционируется как будущий полноценный автопилот для автомобилей Tesla, существующая аппаратная часть электромобилей марки (включая младшую версию Model 3) к его функционированию уже готова. Хотя новая система все равно не дотягивает до высшего, 5 уровня, автономности и скорее находится между вторым и третьим уровнями.

Tesla Model 3

В Tesla утверждают, что FSD позволит ее электромобилям автоматически менять полосу движения, двигаться по шоссе, маневрировать на парковочных местах и ​​выезжать с них без участия человека, а также получит функцию Autosteer для езды по городу.

Новая прошивка позволяет владельцам электромобилей марки с помощью новой "кнопки загрузки" установить FSD и поучаствовать в бета-тестировании обновленной версии. От них по-прежнему требуется внимательно следить за дорогой, держать руки на руле и быть готовыми в случае необходимости взять управление на себя. Первоначально FSD Beta была доступна примерно 2000 водителям — в основном, из числа сотрудников Tesla.

Расширение доступа к тестированию системы частным владельцам вызывает серьезное беспокойство американских властей и служб безопасности движения. Дело в том, что за последнее время участились случаи ДТП с участием электромобилей Tesla, движущихся в режиме автопилота. В настоящее время компания находится под федеральным расследованием из-за ряда аварий с участием автомобилей скорой помощи.

Правда, Tesla ввела так называемый рейтинг "безопасности водителя" по пяти критериям (степень лихачества, вероятность столкновения и т.д.) — чтобы получить право на тестирование автопилота владелец должен набрать не менее 80 баллов из 100 возможных.

Напомним, что глава Tesla сравнил нехватку чипов для производства автомобилей с дефицитом туалетной бумаги — "только эпических масштабов". Теперь он же спрогнозировал сроки, когда этот дефицит закончится.