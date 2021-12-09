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Маршрутка, версія 2.0: незвичайні компактні автобуси почнуть випускати в Харкові

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Четвер 09 грудня 2021 09:25
Маршрутка, версія 2.0: незвичайні компактні автобуси почнуть випускати в Харкові Фото: автобус Karsan Jest+ (РБК-Україна Авто/Широкун Костянтин)
Автор: Константин Широкун

У Харкові почнеться великовузлове складання турецьких автобусів малого класу Karsan. Базою для виробництва стане одне з комунальних підприємств. Перші автобуси з Харківською пропискою повинні бути готові до кінця літа 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Редпост.

На сьогодні Харків вже закупив 150 автобусів Karsan турецької збірки. З них на маршрути вийшли близько 80 одиниць техніки, інші автобуси почнуть роботу в Харкові в січні 2022 року. На вулицях міста експлуатується дві моделі автобусів даної марки-8-метрові Atak + і компактні "маршрутки" Jest+.

Маршрутка, версія 2.0: незвичайні компактні автобуси почнуть випускати в ХарковіЕксперти відзначають, що серед переваг турецьких автобусів варто відзначити частково низькопідлогову конструкцію, якою не володіють рамні автобуси на шасі вантажних автомобілів. До головних недоліків Karsan можна віднести високу закупівельну ціну і головне – скромну пасажиромісткість. Теоретично такі машини могли б експлуатуватися в невеликих містах і на малозавантажених приміських маршрутах з невеликим пасажиропотоком. У мільйонному місті ж потрібні автобуси значно більшої пасажиромісткості.

Харківська влада декларує повернення забутих маршрутів, від яких відмовилися приватні перевізники. Також в місті мають намір повністю відмовитися від приватних перевізників і перейти на муніципальний транспорт.

Нагадаємо, що АвтоКрАЗ виплатив борги по зарплаті і на 2022 рік зібрав замовлень на 1000 вантажівок. У поточному році компанія освоїла кілька нових для себе продуктів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні продають унікальний ЗАЗ Таврія з пробігом менш як 1000 км. ЗАЗ-110206 випуску 2002 року відомий під назвою "Таврія Нова".

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