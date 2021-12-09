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Маршрутка, версия 2.0: необычные компактные автобусы начнут выпускать в Харькове

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Четверг 09 декабря 2021 09:25
Маршрутка, версия 2.0: необычные компактные автобусы начнут выпускать в Харькове Фото: автобус Karsan Jest+ (РБК-Украина Авто/Широкун Константин)
Автор: Константин Широкун

В Харькове начнется крупноузловая сборка турецких автобусов малого класса Karsan. Базой для производства станет одно из коммунальных предприятий. Первые автобусы с харьковской пропиской должны быть готовы к концу лета 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Редпост.

На сегодняшний день Харьков уже закупил 150 автобусов Karsan турецкой сборки. Из них на маршруты вышли около 80 единиц техники, остальные автобусы начнут работу в Харькове в январе 2022 года. На улицах города эксплуатируется две модели автобусов данной марки - 8-метровые Atak+ и компактные "маршрутки" Jest+.

Маршрутка, версия 2.0: необычные компактные автобусы начнут выпускать в ХарьковеЭксперты отмечают, что среди преимуществ турецких автобусов стоит отметить частично низкопольную конструкцию, которой не обладают рамные автобусы на шасси грузовых автомобилей. К главным недостаткам Karsan можно отнести высокую закупочную цену и главное – скромную пассажировместимость. Теоретически такие машины могли бы эксплуатироваться в небольших городах и на малозагруженных пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком. В миллионном городе же требуются автобусы значительно большей пассажировместимости.

Харьковские власти декларируют возвращение забытых маршрутов, от которых отказались частные перевозчики. Также в городе намерены полностью отказаться от частных перевозчиков и перейти на муниципальный транспорт.

Напомним, что АвтоКрАЗ выплатил долги по зарплате и на 2022 год собрал заказов на 1000 грузовиков. В текущем году компания освоила несколько новых для себя продуктов.

Ранее мы сообщали, что в Украине продают уникальный ЗАЗ Таврия с пробегом менее 1000 км. ЗАЗ-110206 выпуска 2002 года известен под названием "Таврия Нова".

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