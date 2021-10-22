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Легко отделался: Opel выплатил 65 млн евро за манипуляциями с вредными выбросами

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Пятница 22 октября 2021 08:40
Легко отделался: Opel выплатил 65 млн евро за манипуляциями с вредными выбросами Фото: Opel Zafira (transportenvironment.org)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель выплатил штраф в размере 64,8 миллиона евро за манипулирование уровнями выбросов дизельных двигателей. Это позволило компании избежать судебного разбирательства.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на DW.com.

Расследование в отношении Opel началось в 2018 году и сопровождалось масштабными обысками в штаб-квартире компании в Рюссельсхайме и на заводе комплектующих в Кайзерслаутерне. Прокуратура Фракфурта выдвинула Опелю обвинения в том, что у части дизельных моторов Opel выхлоп характеризуется значительно более высокой концентрацией вредных веществ, превышающей задекларированные компанией в Федеральном автотранспортном ведомстве Германии.

В феврале 2021 года, и прокуратура Франкфурта постановила выплатить ассоциативный штраф. Он был разделен на несколько платежей и спустя восемь месяцев полностью выплачен.

Уведомление о наказании не содержало никаких утверждений о преднамеренном действии или уголовном правонарушении, в частности о мошенничестве. Государственные обвинения в мошенничестве и косвенной ложной сертификации против четырех топ-менеджеров Opel были сняты в связи с выплатой штрафов в размере от 5 до 10 тысяч евро благотворительным организациям.

Volkswagen, спровоцировавший дизельгейт в сентябре 2015 года, уже заплатил 32 миллиарда евро в виде штрафов, компенсаций и судебных издержек, в основном в Соединенных Штатах. В Германии массовый судебный процесс завершился урегулированием более 240 тысяч дел в июне прошлого года. Volkswagen выплатил более 750 миллионов евро владельцам автомобилей. Ожидается, что отдельный иск против экс-менеджеров Volkswagen будет подан до 2023 года.

Напомним, что китайский кроссовер на базе Volvo XC90 пошел в продажу по цене вдвое дешевле исходника. Стартовая цена - 266 тысяч юаней или, в пересчете, 42,5 тысячи долларов.

Также сообщалось, что Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина. Если компания не решит проблему с дефицитом полупроводников в ближайшие две-три недели, то заводы не смогут запуститься до конца 2021 года.

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