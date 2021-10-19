Tesla посунься: найбільший виробник iPhone представив три електромобіля

Тайванська компанія Foxconn, відома як основний збирач продукції Apple, запускає власний автомобільний бренд. Представлені три електромобіля, випуск яких почнеться в 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Foxconn.
Власний автомобільний бренд Foxconn отримав назву Foxtron, а в гамі спочатку плануються кросовер Model C, середньорозмірний електробус Model Т і седан Model Е. Неймінг перегукується з назвами моделей Tesla, а серійній випуск планується почати вже в наступному році.
Foxtron Model C - це середньорозмірний кросовер з одним з кращих показників коефіцієнта аеродинамічного опору в класі. Сх дорівнює всього 0,27. Маючи 4640 мм в довжину, і колісну базу в 2860 мм, електромобіль готовий розмістити в своєму салоні до семи осіб. Повідомляється, що Model C зможе розганятися від 0 до 100 км/год всього за 3,8 секунди. Кросовер також повинен мати запас ходу на одному заряді батареї близько 700 км.
Всі моделі розроблені в партнерстві з тайванькой компанією Yulon Motor, яка випускає автомобілі під брендом Luxgen, а також здійснює складання моделей Nissan і Mitsubishi для місцевого ринку ринку. Заявлено, що в електромобілях Foxtron використовується програмне забезпечення Foxconn з відкритим вихідним кодом і апаратна платформа MIH Consortium.
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