Tesla подвинься: крупнейший производитель iPhone представил три электромобиля

Тайваньская компания Foxconn, известная как основной сборщик продукции Apple, запускает собственный автомобильный бренд. Представлены три электромобиля, выпуск которых начнется в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Foxconn.
Собственный автомобильный бренд Foxconn получил название Foxtron, а в гамме поначалу планируются кроссовер Model C, среднеразмерный электробус Model Т и седан Model Е. Нейминг перекликается с названиями моделей Tesla, а серийній выпуск планируется начать уже в следующем году.
Foxtron Model C представляет собой среднеразмерный кроссовер с одним из лучших показателей коэффициента аэродинамического сопротивления в классе. Сх равен всего 0,27. Имея 4640 мм в длину, и колесную базу в 2860 мм, электромобиль готов разместить в своем салоне до семи человек. Сообщается, что Model C сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Кроссовер также должен иметь запас хода на одном заряде батареи около 700 км.
Все модели разработаны в партнерстве с тайванькой компанией Yulon Motor, которая выпускает автомобили под брендом Luxgen, а также осуществляет сборку моделей Nissan и Mitsubishi для местного рынка рынка. Заявлено, что в электромобилях Foxtron используется программное обеспечение Foxconn с открытым исходным кодом и аппаратная платформа MIH Consortium.
Ранее сообщалось, что Honda берет курс на электромобили. Главными рынками для грядущих электромобилей Honda видит рынки США и Китая.
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