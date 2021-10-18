Найбільший виробник автомобільного пластику вимагає мільйонні компенсації від автовиробників

Novares, французький постачальник автозапчастин, вимагає від своїх клієнтів-автовиробників компенсацій у розмірі десятків мільйонів доларів після того, як нестача мікрочіпів змусила їх скорочувати обсяг виробництва машин.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.
Компанія виробляє пластикові деталі, які використовуються в третині всіх транспортних засобів у світі і заявляє, що автомобільні компанії скасовують замовлення на постачання автокомпонентів за день-два до поставок, в результаті чого складські запаси зростають.
"З початку року ми нарахували близько 2 000 раптових зупинок виробництва у клієнтів, з них більше сотні з повідомленням за 48 годин і менше", - повідомив П'єр Буле, генеральний директор Novares, додавши, що компанія не повинна нести відповідальність і платити за проблеми своїх клієнтів.
Нагадаємо, що Toyota відкладає випуск нового Land Cruiser Prado. Випуск новинки відкладений ще на рік – до літа 2024 року.
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