Крупнейший производитель автомобильного пластика требует миллионные компенсации от автопроизводителей

Novares, французский поставщик автозапчастей, требует от своих клиентов-автопроизводителей компенсаций в размере десятков миллионов долларов после того, как нехватка микрочипов вынудила их сокращать объем выпуска машин.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.
Компания производит пластиковые детали, которые используются в трети всех транспортных средств в мире и заявляет, что автомобильные компании отменяют заказы на поставки автокомпонентов за день-два до поставок, в результате чего складские запасы растут.
"С начала года мы насчитали около 2 000 внезапных остановок производства у клиентов, из них более сотни с уведомлением за 48 часов и меньше", - сообщил Пьер Буле, генеральный директор Novares, добавив, что компания не должна нести ответственность и платить за проблемы своих клиентов.
Напомним, что Toyota откладывает выпуск нового Land Cruiser Prado. Выпуск новинки отложен еще на год – до лета 2024 года.
Также мы сообщали, что представлен Ford Tourneo Connect нового поколения на базе VW Caddy. Ford Tourneo Connect – это пассажирская версия легких коммерческих автомобилей Tourneo.