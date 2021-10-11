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Казаться, а не быть: китайцы научились превращать седан Mercedes E-Class в премиальный Maybach

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Понедельник 11 октября 2021 14:50
Казаться, а не быть: китайцы научились превращать седан Mercedes E-Class в премиальный Maybach Фото: Mercedes-Benz E-Class (instagram.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Maybach S-Class – роскошный и очень дорогой автомобиль, который не всем по карману. Китайские умельцы придумали выход из положения, запустив в продажу внешний обвес для седана Mercedes-Benz E-Class, превращающий автомобиль практически в точную копию Maybach.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automobiliardent.

Mercedes-Maybach S-Class оснащается 6,0-литровым V12. В Китае решили сделать на него похожим удлиненный Mercedes-Benz E-Class L, созданный специально для китайского и индийского рынков.

Казаться, а не быть: китайцы научились превращать седан Mercedes E-Class в премиальный MaybachПакет включает хромированные окантовки воздухозаборников, немного увеличенную решетку радиатора с вертикальными планками, эмблемы Maybach, боковые молдинги и дополнительные хромированные элементы на декоративных выхлопных трубах и заднем бампере.

Обновления совместимы с моделями E-Class, которые были выпущены в период с 2016 по 2020 год. Комплект доступен на маркетплейсе Alibaba по цене от 1000 до 1500 долларов.

Казаться, а не быть: китайцы научились превращать седан Mercedes E-Class в премиальный MaybachНедавно такой "обновленный" таким способом автомобиль был замечен на заправочной станции в Фаридабаде, Индия. Помимо вышеупомянутого обвеса, владелец этого E-Class добавил двухцветную краску в стиле Maybach, новый комплект колесных дисков и даже пару шильдиков V12 на передних крыльях.

Причина, по которой так легко превратить E-Class L в аналог S-класса, связана с однородностью линейки седанов Mercedes-Benz с точки зрения стиля и пропорций.

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