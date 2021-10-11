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В Киеве презентуют новый городской электробус с запасом хода свыше 300 км

Новина українською →
Понедельник 11 октября 2021 15:15
В Киеве презентуют новый городской электробус с запасом хода свыше 300 км Фото: электробус МАЗ-303Е (maz.by)
Автор: Константин Широкун

Новый электробус МАЗ-303Е покажут в Киеве на выставке CityTrans & Parking. Пассажировместимость машины - 72 пассажира.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт МАЗа.

МАЗ-303Е покажут на выставке CityTrans & Parking, которая пройдет в Nivki-hall с 12 по 13 октября. Электробус приводится в движение электромотором ZF CeTrax мощностью 300 кВт. Тяговая батарея емкостью 285 кВт•ч обеспечивает запас хода в городе в районе 280-320 км, а на полную зарядку аккумулятора электробусу понадобится не более 6 часов.

В Киеве презентуют новый городской электробус с запасом хода свыше 300 кмМАЗ-303Е имеет длину 12,43 м и выполнен по концепции низкопольной машины с высотой пола всего 320 мм. Вместимость МАЗ-303Е составляет не более 72 пассажиров, из них предусмотрено 30 мест для сидения. Как и полагается современному общественному транспорту, в салоне установлен кондиционер, USB-разъемы для подзарядки гаджетов, откидной пандус для инвалидных колясок и пр.

В Киеве презентуют новый городской электробус с запасом хода свыше 300 кмЭлектробус оснастили такими системами безопасности, как ECAS и EBS (система экстренного торможения), а также датчиками света и дождя. Примечательно, что зимой 2021 года электробус МАЗ-303Е проходил испытания в Киевпасстрансе и демонстрировался киевским чиновникам.

Ранее мы писали, что в Украине начался дефицит новых автомобилей. В настоящий момент склады большинства украинских автодилеров опустели.

Также сообщалось, что цены на батареи за 13 лет подешевели почти на 100 процентов. Но в будущем индустрии не стоит ждать столь стремительного снижения цен на аккумуляторы.

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