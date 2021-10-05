Іспанський завод Nissan може перейти до китайців: що на ньому будуть випускати

Китайська компанія Great Wall Motors має намір придбати завод Nissan в Іспанії, який знаходиться на межі закриття після того, як японці оголосили про згортання всіх своїх виробничих майданчиків в цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CNA.

Nissan обіцяв припинити роботу своїх трьох іспанських заводів ще минулого року. Але фінальна дата закриття була перенесена, оскільки іспанська влада шукала альтернативний промисловий проект. Зараз Nissan і влада Іспанії ведуть переговори з китайською Great Wall Motors. Якщо все піде за планом, китайський автовиробник придбає найбільший з трьох заводів "Ніссан" в країні.

Два інших заводи можуть бути передані Silence, іспанському виробнику електричних мотоциклів. Однак потенційно Great Wall Motors зацікавлений у всіх трьох іспанських заводах.

Зараз іспанські державні органи вивчають, чи зможе Great Wall в разі покупки зайняти роботою всі три виробничі майданчики. Плани Great Wall Motors ще не оприлюднені, але джерела, близькі до компанії, повідомляють, що китайський автовиробник має намір виробляти на новому заводі широку лінійку електромобілів, запуск якої в Європі заплановано на 2022 рік.

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