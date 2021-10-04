Новий Mitsubishi Outlander отримав покращену гібридну версію з двома електромоторами

Кросовер Mitsubishi Outlander четвертого покоління дебютував в лютому нинішнього року. Тепер прийшла пора оновитися гібридної версії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mitsubishi.

У новому поколінні плагін-гібрид Outlander отримає батарею більшої ємності, вдосконалену систему повного приводу і, на відміну від попередника, буде пропонуватися з трьома рядами сидінь.

Головною відмінністю нової силової установки стане наявність двох електромоторів — по одному на кожній осі. Крім того, фірмова система повного приводу Super All-Wheel Control (S-AWC) спеціально модернізована під гібридну версію і забезпечить "безпечне і комфортне водіння в різних погодних умовах і на будь-якому дорожньому покритті". Передбачено збільшення числа їздових режимів до семи, в тому числі по снігу і гравію.

Технічні характеристики поки не опубліковані, але за рахунок батареї збільшеної ємності, новинка стане могутніше і далекобійніше попередника.

Mitsubishi Outlander PHEV поточного покоління

Нагадаємо, що у нинішнього Mitsubishi Outlander PHEV до складу силової установки входить 2,4-літровий бензиновий мотор, що розвиває 128 к.с. і 201 Нм крутного моменту, а також 95-сильний електричний двигун. Сумарна віддача агрегатів становить 224 кінські сили, пробіг на чистій електротязі досягає 40 кілометрів по циклу EPA.

Компонування нової платформи дозволить розмістити в гібридному варіанті сидіння третього ряду, як і у звичайної моделі. Прем'єра нового Mitsubishi Outlander PHEV пройде в кінці нинішнього або початку наступного року. На ринку США плагін-гібрид надійде в продаж у другій половині 2022-го.

Нагадаємо, що кросовер Mitsubishi Outlander візьме участь у Rebelle Rally, яке пройде в пустелях Невади та Каліфорнії. У цій гонці стартують тільки жінки.