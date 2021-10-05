Испанский завод Nissan может перейти к китайцам: что на нем будут выпускать

Китайская компания Great Wall Motors намеревается приобрести завод Nissan в Испании, который находится на грани закрытия после того, как японцы объявили о сворачивании всех своих производственных площадок в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNA.

Nissan обещал прекратить работу своих трех испанских заводов еще в прошлом году. Но финальная дата закрытия была перенесена, поскольку испанские власти искали альтернативный промышленный проект. Сейчас Nissan и власти Испании ведут переговоры с китайской Great Wall Motors. Если все пойдет по плану, китайский автопроизводитель приобретет крупнейший из трех заводов "Ниссан" в стране.

Два других завода могут быть переданы Silence, испанскому производителю электрических мотоциклов. Однако потенциально Great Wall Motors заинтересован во всех трех испанских заводах.

Сейчас испанские госорганы изучают, сможет ли Great Wall в случае покупки занять работой все три производственные площадки. Планы Great Wall Motors еще не обнародованы, но источники, близкие к компании, сообщают, что китайский автопроизводитель намерен производить на новом заводе широкую линейку электромобилей, запуск которой в Европе запланирован на 2022 год.

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