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Испанский завод Nissan может перейти к китайцам: что на нем будут выпускать

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Вторник 05 октября 2021 12:56
Испанский завод Nissan может перейти к китайцам: что на нем будут выпускать Фото: завод Nissan в Барселоне (global.nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Китайская компания Great Wall Motors намеревается приобрести завод Nissan в Испании, который находится на грани закрытия после того, как японцы объявили о сворачивании всех своих производственных площадок в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CNA.

Nissan обещал прекратить работу своих трех испанских заводов еще в прошлом году. Но финальная дата закрытия была перенесена, поскольку испанские власти искали альтернативный промышленный проект. Сейчас Nissan и власти Испании ведут переговоры с китайской Great Wall Motors. Если все пойдет по плану, китайский автопроизводитель приобретет крупнейший из трех заводов "Ниссан" в стране.

Испанский завод Nissan может перейти к китайцам: что на нем будут выпускатьДва других завода могут быть переданы Silence, испанскому производителю электрических мотоциклов. Однако потенциально Great Wall Motors заинтересован во всех трех испанских заводах.

Сейчас испанские госорганы изучают, сможет ли Great Wall в случае покупки занять работой все три производственные площадки. Планы Great Wall Motors еще не обнародованы, но источники, близкие к компании, сообщают, что китайский автопроизводитель намерен производить на новом заводе широкую линейку электромобилей, запуск которой в Европе запланирован на 2022 год.

Ранее сообщалось, что стартовало серийное производство самого дальнобойного электромобиля в мире. Седан Lucid Air набирает первую "сотню" всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Также мы писали, что новый Mitsubishi Outlander получил улучшенную гибридную версию. Главным отличием новой силовой установки станет наличие двух электромоторов.

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