iPhone навчать керувати клімат-контролем і налаштуваннями крісел в автомобілях

"Яблучний" гігант збирається серйозно розширити функціонал Apple CarPlay. Система, що зв'язує інтерфейс iPhone з інфотейментом машини, отримає доступ до безлічі функцій і зможе управляти настройками кліматичної установки, дзеркал, крісел і пр.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Bloomberg.

Модернізована система отримала пілотну назву IronHeart і знаходиться на ранній стадії прототипування. Джерела в Apple повідомляють, що підключений до автомобіля смартфон зможе контролювати забортну температуру, змінювати налаштування клімат-контролю, управляти підігрівом та іншими регулюваннями крісел, і навіть отримає доступ до основних приладів – спідометра, тахометра, а також датчика рівня палива.

Аналітики впевнені, що більш глибока інтеграція Apple з автомобілем зробить експлуатацію автомобілів більш зручною і інтуїтивно зрозумілою. Але не всі автовиробники чекають такого удосконалення "яблучних" протоколів. Підтримку Apple CarPlay на сьогоднішній день мають близько 600 моделей машин. Автовиробники не поспішають давати доступ Apple брати під контроль все нові системи.

Використання CarPlay на інших екранах крім головного мултімедійного підтримує тільки BMW і Volkswagen, а відкриття машини за допомогою цифрового ключа CarKey – і зовсім тільки BMW.

Раніше ми писали, що Норвегія може ввести податок на електромобілі. Наприклад, податок на Porsche Taycan в мінімальній комплектації складе 44 250 Норвезьких крон (5160 доларів США).

Також читайте тест-драйв Mazda CX-5. Mazda CX - 5 другого покоління далеко не новачок на ринку, навіть з моменту останнього рестайлінгу пройшло вже два роки. Однак наприкінці серпня в Україні з'явилася оновлена машина.