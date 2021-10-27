Haval готує до випуску ретро-позашляховик з кумедним ім'ям і дисплеєм на кермі

Після декількох серйозних позашляховиків, що належить Great Wall Motors бренд Haval вирішив відзначитися молодіжним кросовером з незвичайною назвою X-Dog.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Дизайн екстер'єру з масивною решіткою радіатора, великою кількістю пластику і закругленими фарами нагадує новий Ford Bronco Sport. Крім забавного імені китайський кросовер також оснащений рульовим колесом з вбудованим екраном.

Подібну ідею зовсім недавно запатентувала компанія Hyundai. Але якщо у корейців екран на кермі замінює традиційну панель приладів, то у Haval X-Dog різних дисплеїв в салоні налічується цілих 6 штук! І це ще без урахування "галерки".

Велика кількість сенсорних екранів дозволило конструкторам автомобіля практично повністю позбутися від фізичних клавіш і перемикачів в салоні.

Haval X Dog буде оснащуватися бензиновими "турбочетвірками" об'ємом 1,5 або 2,0 літра потужністю від 170 до 230 кінських сил. Пізніше в гаму силових установок додасться підключається гібрид. Обіцяна і система повного приводу.

У продаж на рідному китайському ринку чудернацький позашляховик надійде вже в першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, що корпорація Great Wall Motor підписала угоду про придбання заводу Daimler AG в Бразилії. Мета - експансія на ринок Південної Америки.