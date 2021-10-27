Haval готовит к выпуску ретро-внедорожник с забавным именем и дисплеем на руле

После нескольких серьезных внедорожников, принадлежащий Great Wall Motors бренд Haval решил отметиться молодежным кроссовером с необычным названием X-Dog.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Дизайн экстерьера с массивной решеткой радиатора, обилием пластика и закругленными фарами напоминает новый Ford Bronco Sport. Помимо забавного имени китайский кроссовер также оснащен рулевым колесом со встроенным экраном.

Подобную идею совсем недавно запатентовала компания Hyundai. Но если у корейцев экран на руле заменяет традиционную панель приборов, то у Haval X-Dog различных дисплеев в салоне насчитывается целых 6 штук! И это еще без учета "галёрки".

Обилие сенсорных экранов позволило конструкторам автомобиля практически полностью избавиться от физических клавиш и переключателей в салоне.

Haval X Dog будет оснащаться бензиновыми "турбочетверками" объемом 1,5 или 2,0 литра мощностью от 170 до 230 лошадиных сил. Позднее в гамму силовых установок добавится подключаемый гибрид. Обещана и система полного привода.

В продажу на родном китайском рынке причудливый внедорожник поступит уже в первом квартале 2022 года.

Напомним, что корпорация Great Wall Motor подписала соглашение о приобретении завода Daimler AG в Бразилии. Цель - экспансия на рынок Южной Америки.