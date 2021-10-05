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У майбутніх моделях Hyundai може з'явитися кермо з великим вбудованим дисплеєм

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Вівторок 05 жовтня 2021 08:14
У майбутніх моделях Hyundai може з'явитися кермо з великим вбудованим дисплеєм Тизер великого екрану на кермі (Фото: carbuzz.com)
Автор: Олександр Мороз

Hyundai запропонувала вбудувати приладову панель прямо в кермо. Це дозволить водієві безперешкодно бачити всю важливу інформацію.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на CarBuzz.

Компанія Hyundai подала патентну заявку в Німеччині на дисплей, встановлений на кермі. На думку інженерів корейської марки, це дозволить відмовитися від традиційної панелі приладів, розмістивши всю важливу інформацію прямо перед очима водія.

У майбутніх моделях Hyundai може з'явитися кермо з великим вбудованим дисплеєм

Не секрет, що на багатьох моделях при повороті кермо частково перекриває шкали приладів, що вказують швидкість руху, обороти двигуна, запас ходу.

На представлених в патентне відомство кресленнях показано двоспицеве кермо з горизонтально розташованим екраном між руками водія в рекомендованому положенні на "3" і "9" годин. У патенті вказується, що дисплей не впливає на ефективність роботи подушки безпеки, яка розкривається, не пошкоджуючи цифровий дисплей.

У майбутніх моделях Hyundai може з'явитися кермо з великим вбудованим дисплеєм

Правда, тут виникає проблема - при маневруванні з поворотом керма на великі кути сприйняття інформації погіршується. Можливо, корейцям варто було б звернути увагу на Citroen C4 першого покоління, в якому маточина керма була нерухомою.

Є і ще один істотний недолік запропонованої конструкції – дисплей на кермі знаходиться набагато нижче традиційної панелі приладів. Тому, щоб зчитувати інформацію, водієві доведеться часто відривати погляд від дороги. А це небезпечно.

У майбутніх моделях Hyundai може з'явитися кермо з великим вбудованим дисплеєм

Hyundai і раніше експериментувала з сенсорними елементами управління замість клавіш на рульовому колесі для управління деякими функціями автомобіля. Проте новий патент описує екран, який відображає інформацію, а не елементи керування.

У майбутніх моделях Hyundai може з'явитися кермо з великим вбудованим дисплеєм

Концепт Genesis Mint

Преміальна марка корейського концерну Genesis у 2019 році представила концепт Mint з широкоформатним дисплеєм на рульовому колесі. Можливо, патент Hyundai є подальшим розвитком цієї ідеї для її втілення в серійному виробництві.

Однак, в яких саме моделях з'явиться "приборка на кермі", поки не повідомляється.

Нагадаємо, що лінійка Genesis, преміального суббренда Hyundai, поповнилася першим електричним кросовером. Компанія опублікувала характеристики парткетника GV60.

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