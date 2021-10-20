Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S

У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для випуску преміальних електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Zeekr.

Електромобілі Zeekr випускаються на новому заводі в регіоні німб, що відрізняється високим рівнем технологічності. Наприклад, на всій території підприємства діє мережа 5G, а 300 роботів виконують основні складальні операції. Крім того, клієнт може відстежувати в реальному часі збирання своєї машини, для чого на основних технологічних ділянках встановлено відеокамери.

Конструктивно Zeekr 001 має двомоторну силову установку і тягову батарею на 100 кВт*год. Сумарна віддача становить 544 к.с. і 768 Нм, розгін до 100 км/год - за 3,8 секунди. На зарядку батареии 10 до 80 відсотків знадобиться півгодини при підключенні до потужного (360 кВт) терміналу построянного струму.

Заявлений запас ходу - від 526 до 712 кілометрів залежно від режиму руху. Заміри виконані по циклу NEDC, який вже застарів, але все ще використовується в Китаї. При вимірюванні за загальноприйнятим реалістичним циклом WLTP запас ходу буде трохи менше.

Для Zeekr 001 передбачено три рівні оснащення, які за ціною варіюються від 281 до 360 тисяч юанів (43-55 тисяч доллавров). Поставки клієнтам перших випущених машин почнуться вже 23 жовтня.

Нагадаємо, найбільший виробник iPhone представив три електромобіля. Компанія Foxconn, відома як основний збирач продукції Apple, запустила власний автомобільний бренд і в 2022 році почне серійний випуск електричних седана, кросовера і автобуса.