Китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S

В Китае стартовало производство электромобиля Zeekr 001. Это новый премиальный суббренд Geely, созданный для выпуска премиальных электромобилей, способных конкурировать с Tesla.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Zeekr.
Электромобили Zeekr выпускаются на новом заводе в регионе Нимбо, отличающемся высоким уровнем технологичности. Например, на всей территории предприятия есть сеть 5G, а 300 роботов выполняют основные сборочные операции. Кроме того, клиент может отслеживать в реальном времени сборку своей машины, для чего на основных технологических участках установлены видеокамеры.
Конструктивно Zeekr 001 имеет двухмоторную силовую установку и тяговую батарею на 100 кВт*ч. Суммарная отдача составляет 544 л.с. и 768 Нм, разгон до 100 км/ч - за 3,8 секунды. На зарядку батареии 10 до 80 процентов понадобится полчаса при подключении к мощному (360 кВт) терминалу построянного тока.
Заявленный запас хода - от 526 до 712 километров в зависимости от режима движения. Замеры выполнены по циклу NEDC, который уже устарел, но все еще используется в Китае. При измерении по общепринятому реалистичному циклу WLTP запас хода будет немного меньше.
Напомним, крупнейший производитель iPhone представил три электромобиля. Компания Foxconn, известная как основной сборщик продукции Apple, запустила собственный автомобильный бренд и в 2022 году начнет серийный выпуск электрических седана, кроссовера и автобуса.