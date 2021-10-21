Ford запатентував незвичайну вихлопну систему, яка допомагає на бездоріжжі

Ford в бажанні створити самий прохідний серійний позашляховик готовий на неймовірні експерименти. Компанія створила складну вихлопну систему, яка збільшує кут з'їзду автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Патентна заявка Ford була подана в США і Німеччині і описує систему, за допомогою якої насадка вихлопної труби може складатися, таким чином, зменшуючи свою довжину. В результаті такої трансформації краю вихлопних труб будуть ховатися під бампером, збільшуючи кут з'їзду.

"Кут з'їзду багатьох позашляховиків набагато менше кута в'їзду. Цей стримуючий фактор викликає ряд проблем у підкорювачів бездоріжжя", - зазначено в патентній заявці. - Через малий кут з'їзду вихлопні труби автомобіля можуть вдаритися об землю, і потенційно пошкодити всю випускну систему".

Потенційно новий винахід може з'явитися на позашляховиках Bronco і Bronco Sport, а також на лінійці пікапів серії Raptor. Але чи отримають таку вихлопну систему серійні машини, ми зможемо дізнатися лише через деякий час.

Раніше ми повідомляли, електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Його досягнення-найдовша подорож в електромобілі в окремій взятій країні.

Нагадаємо, що Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S. У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001.