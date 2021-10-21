ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ford запатентував незвичайну вихлопну систему, яка допомагає на бездоріжжі

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 10:19
Ford запатентував незвичайну вихлопну систему, яка допомагає на бездоріжжі Фото: Ford F-150 Raptor (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford в бажанні створити самий прохідний серійний позашляховик готовий на неймовірні експерименти. Компанія створила складну вихлопну систему, яка збільшує кут з'їзду автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Патентна заявка Ford була подана в США і Німеччині і описує систему, за допомогою якої насадка вихлопної труби може складатися, таким чином, зменшуючи свою довжину. В результаті такої трансформації краю вихлопних труб будуть ховатися під бампером, збільшуючи кут з'їзду.

Ford запатентував незвичайну вихлопну систему, яка допомагає на бездоріжжі"Кут з'їзду багатьох позашляховиків набагато менше кута в'їзду. Цей стримуючий фактор викликає ряд проблем у підкорювачів бездоріжжя", - зазначено в патентній заявці. - Через малий кут з'їзду вихлопні труби автомобіля можуть вдаритися об землю, і потенційно пошкодити всю випускну систему".

Потенційно новий винахід може з'явитися на позашляховиках Bronco і Bronco Sport, а також на лінійці пікапів серії Raptor. Але чи отримають таку вихлопну систему серійні машини, ми зможемо дізнатися лише через деякий час.

Раніше ми повідомляли, електромобіль Volkswagen ID.4 подолав 56 тисяч км і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Його досягнення-найдовша подорож в електромобілі в окремій взятій країні.

Нагадаємо, що Китайська Geely почала випуск конкурента Tesla Model S. У Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору