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Ford запатентовал необычную выхлопную систему, которая помогает на бездорожье

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Четверг 21 октября 2021 10:19
Ford запатентовал необычную выхлопную систему, которая помогает на бездорожье Фото: Ford F-150 Raptor (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford в желании создать самый проходимый серийный внедорожник готов на невероятные эксперименты. Компания создала складную выхлопную систему, которая увеличивает угол съезда автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Патентная заявка Ford была подана в США и Германии и описывает систему, с помощью которой насадка выхлопной трубы может складываться, таким образом, уменьшая свою длину. В результате такой трансформации оконечности выхлопных труб будут прятаться под бампером, увеличивая угол съезда.

Ford запатентовал необычную выхлопную систему, которая помогает на бездорожье"Угол съезда многих внедорожников намного меньше угла въезда. Этот сдерживающий фактор вызывает ряд проблем у покорителей бездорожья", - указано в патентной заявке. - Из-за малого угла съезда выхлопные трубы автомобиля могут удариться о землю, и потенциально повредить всю выпускную систему".

Потенциально новое изобретение может появиться на внедорожниках Bronco и Bronco Sport, а также на линейке пикапов серии Raptor. Но получат ли такую выхлопную систему серийные машины, мы сможем узнать лишь спустя некоторое время.

Ранее мы сообщали, электромобиль Volkswagen ID.4 преодолел 56 тысяч км и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Его достижение – самое длинное путешествие в электромобиле в отдельной взятой стране.

Напомним, что китайская Geely начала выпуск конкурента Tesla Model S. В Китае стартовало производство электромобиля Zeekr 001.

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