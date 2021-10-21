Ford запатентовал необычную выхлопную систему, которая помогает на бездорожье

Ford в желании создать самый проходимый серийный внедорожник готов на невероятные эксперименты. Компания создала складную выхлопную систему, которая увеличивает угол съезда автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Патентная заявка Ford была подана в США и Германии и описывает систему, с помощью которой насадка выхлопной трубы может складываться, таким образом, уменьшая свою длину. В результате такой трансформации оконечности выхлопных труб будут прятаться под бампером, увеличивая угол съезда.

"Угол съезда многих внедорожников намного меньше угла въезда. Этот сдерживающий фактор вызывает ряд проблем у покорителей бездорожья", - указано в патентной заявке. - Из-за малого угла съезда выхлопные трубы автомобиля могут удариться о землю, и потенциально повредить всю выпускную систему".

Потенциально новое изобретение может появиться на внедорожниках Bronco и Bronco Sport, а также на линейке пикапов серии Raptor. Но получат ли такую выхлопную систему серийные машины, мы сможем узнать лишь спустя некоторое время.

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