Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford Focus

Ford оновив Focus - одну з найпопулярніших моделей у своїй лінійці. Машина отримала найбільший в класі монітор мульімедійної системи діагоналлю 13,2 дюйма, і сам інфотеймент Ford SYNC 4 отримав кілька нових функцій.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Ford заявляє, що з оновленим Focus показує всьому світу нову ітерацію філософії дизайну компанії, орієнтовану на водія. Тепер навіть в базовій комплектації автомобіль оснащений світлодіодними фарами з вбудованими "протитуманками".

Ford також постарався стилістично розділити різні версії Focus. Так, машини в комплектації Titanium отримали решітку радіатора з глянцевою хромованою окантовкою і горизонтальними перекладинами.

ST-Line оснастили глянсовою чорною решіткою радіатора. Кросоверне виконання Active можна відрізнити по вертикальних перегородках решітки радіатора і пластиковому обвісу, а топовий пакет Vignale тепер відрізнимо завдяки новій сатинованої обробкою решітки радіатора.

Головна технічна особливість оновлення - це поява семиступінчастою роботизованою трансмісії з подвійним зчепленням. Тепер цією коробкою передач оснащуються всі Focus з гібридними чотирициліндровими двигунами EcoBoost потужністю 123 і 153 к.с.

У лінійці моторів також присутні турбовані 1,0-літрові трициліндрові "бензинки" EcoBoost потужністю 98 і 123 к.с. Честь дизельних двигунів відстоює Ford EcoBlue об'ємом 1,5 літра на 94, або 118 к.с.

Оновлений Focus також оснастили новітньою комунікаційною системою Ford Sync 4 з доступом до онлайн-сервісів, можливістю приймати оновлення по бездротовій мережі, а також великим 13,2-дюймовим центральним сенсорним екраном. Ford також відмовився від фізичних регуляторів мікроклімату на користь сенсорних кнопок.

Продажі оновленого Ford Focus почнуться у всій Європі в першому кварталі 2022 року. Українські ціни на новинку будуть оголошені ближче до старту продажів.

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