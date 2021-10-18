Величезний дисплей і нова оптика: представлено оновлений Ford Focus

Ford оновив Focus - одну з найпопулярніших моделей у своїй лінійці. Машина отримала найбільший в класі монітор мульімедійної системи діагоналлю 13,2 дюйма, і сам інфотеймент Ford SYNC 4 отримав кілька нових функцій.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.
Ford заявляє, що з оновленим Focus показує всьому світу нову ітерацію філософії дизайну компанії, орієнтовану на водія. Тепер навіть в базовій комплектації автомобіль оснащений світлодіодними фарами з вбудованими "протитуманками".
Ford також постарався стилістично розділити різні версії Focus. Так, машини в комплектації Titanium отримали решітку радіатора з глянцевою хромованою окантовкою і горизонтальними перекладинами.
Головна технічна особливість оновлення - це поява семиступінчастою роботизованою трансмісії з подвійним зчепленням. Тепер цією коробкою передач оснащуються всі Focus з гібридними чотирициліндровими двигунами EcoBoost потужністю 123 і 153 к.с.
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