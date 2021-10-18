Огромный дисплей и новая оптика: представлен обновленный Ford Focus

Ford обновил Focus – одну из самым популярных моделей в своей линейке. Машина получила самый большой в классе монитор мульимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, и сам инфотеймент Ford SYNC 4 получил несколько новых функций.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Ford.
Ford заявляет, что с обновленным Focus показывает всему миру новую итерацию философии дизайна компании, ориентированную на водителя. Теперь даже в базовой комплектации автомобиль оснащен светодиодными фарами со встроенными "противотуманками".
Ford также постарался стилистически разделить различные версии Focus. Так, машины в комплектации Titanium получили решетку радиатора с глянцевой хромированной окантовкой и горизонтальными перекладинами.
Главная техническая особенность обновления – это появление семиступенчатой роботизированной трансмиссии с двойным сцеплением. Теперь этой коробкой передач оснащаются все Focus с гибридными четырехцилиндровыми двигателями EcoBoost мощностью 123 и 153 л.с.
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