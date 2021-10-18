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Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMA

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Понеділок 18 жовтня 2021 11:07
Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMA Фото: Jeep Wrangler 4XE (semashow.com)
Автор: Константин Широкун

Підрозділ Mopar, що спеціалізується на доопрацюванні автомобілів RAM, Dodge і Jeep, готує кілька прем'єр до виставки SEMA. На автошоу будуть покащани п'ять концептуальних позашляховиків.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Motor Authority.

Mopar зберігає деталі про новинки в секреті, але представив по одному зображенню кожного автомобіля. На них можна помітити плагін-гібридну версію Jeep Wrangler 4XE, заряджений пікап Ram 1500 TRX, а також інші новинки концерну.

Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMAJeep Wrangler 4XE стане першим гібридом Jeep, продажі якого почнуться в США до кінця 2021 року. Mopar вже анонсував лінійку запчастин і аксесуарів для нього на початку цього року під банером Jeep Performance Parts. Jeep також продемонстрував повністю електричний концепт Wrangler на щорічному пасхальному сафарі на джипах в Моаві, штат Юта, на початку цього року.

Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMAНовий Ram 1500 TRX, який також покажуть на виставці, оснащений 6,2-літровим V8 з наддувом потужністю 702 к.с. З цим мотором пікап здатен розігнатися від 0 до 100 км/год за 4,5 секунди.

На одному з тизерних зображень також зображено намет, встановлений поруч з Ram 1500. Ймовірно, прем'єру відсвяткує якась туристична модифікація повнопривідного пікапа.

Про інші новинки відомо ще менше, але найбільше інтригує Jeep в класичному вигляді кольору хакі з фарами-шукачами і позашляхової гумою.

Jeep і RAM покажуть п'ять незвичайних позашляховиків на виставці SEMAНагадаємо, компанія Rivian зазнала збитків в 1 млрд доларів. Про це свідчать документи, подані компанією Rivian в Комісію з цінних паперів і бірж 1 жовтня 2021 року.

Також ми писали, що Hyundai інвестує 1 мільярд доларів у паливні елементи. Нові заводи приєднаються до існуючого підприємства Hyundai в Чунджу.

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