Філія Google: електромобіль Volvo XC40 Recharge знайомиться з українськими реаліями

В Україні стартували продажі електричного кросовера Volvo XC40 Recharge. Який він, перший серійний електромобіль Volvo? За відповіддю ми вирушили на їздову презентацію новинки. І хоча повноцінний тест-драйв іще попереду, перші враження на українських дорогах отримані.
Днями шведська марка Volvo змінила логотип. Він став двомірним, відображаючи подальшу цифровизацию автомобільного світу. Для самого бренду це ще й символ перезавантаження, адже взятий курс на електромобілі. В 2025 році них має припадати до 50% "легковіх" продажів Volvo, а вже до 2030-го в гамі взагалі не повинно залишитися моделей з ДВС.
Електричним первістком Вольво став кросовер XC40 Recharge, представлений минулого року. Тепер він доступний і в Україні, причому наша країна отримала модель однієї з перших слідом за ключовими європейськими ринками.
XC40 Recharge розроблений не з нуля, а є електричної версією "просто" XC40. Іншими словами, на вже існуючу платформу були змонтовані всі електричні компоненти. Тому потрібно придивлятися, щоб відрізнити машину від своїх побратимів з ДВС.
Крім відсутності вихлопної труби головна зовнішня особливість — глуха глянсова заглушка в колір кузова на місці решітки радіатора. До слова, за розташованою на ній емблемі ховається радар адаптивного круїз-контролю. А озброївшись рулеткою, можна побачити і різницю в кліренсі: електричний XC40 ближче до землі на 35 мм (176 мм проти 211).
Головна ж фішка ховається за вертикальним дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Вона вперше для Volvo має вбудовані сервіси Google, серед яких, наприклад, навігація і голосовий помічник.
Задати маршрут, знайти потрібну радіостанцію і навіть відкрити шторку панорамної даху — все це можна зробити, не відриваючи рук від керма. Поки що система розуміє англійську ("Hey, Google!" і решту команд бажано вимовляти чітко, без акценту) і російську, але вже до кінця року на нашому ринку з'являться машини з рідним українським інтерфейсом.
Настільки тісна інтеграція з Google неминуче тягне періодичні оновлення. Вони закачуються "по повітрю" і навіть під час руху, а ось для встановлення машину доведеться зупинити і вимкнути. Більш того — залишити в такому стані на весь той час, поки інсталюються оновлення. Добре хоч система не змушує водія зробити це тут і відразу, а дає можливість дочекатися зручного моменту, адже процес може тривати до 90 хвилин Але будь-якого разу для встановлення оновлень заряд батерєї повинен бути не нижче 40%.
Пласка літій-іонна батарея розташована під підлогою салону, а її ємність становить 78 кВт• год. У вимірювальному циклі WLTP запас ходу досягає 418 км в комбінованому режимі і до 539 км — в міському. Такі цифри заявлено по паспорту, і перевірити їх в короткій поїздці по ходу презентації не представлялося можливим. Так що дочекаємося тест-драйву.
Заряджатися можна декількома способами. Зарядка від побутової мережі передбачена, але всерйоз цей варіант розглядати не варто: при силі струму 10 ампер на поповнення запасу батареї піде майже 40 годин, а при шести амперах — взагалі 70! Ніхто не захоче залишати машину у розетки так надовго.
Тому власники будуть в основному користуватися роз'ємами Type 2 (або Mennekes) і CCS 2. Перший — зарядка трифазним змінним струмом 380 В, а бортовий зарядний пристрій дозволяє приймати до 11 кВт на годину. Другий — для "швидкої" зарядки постійним струмом: при максимальній підтримуваній потужності 150 кВт час зарядки від 0 до 80% складе всього півгодини. В Україні більш поширені термінали на 50 кВт — то ж зарядка до тих же 80% триватиме близько години.
Два електромотора по 150 кВт кожен знайшли свої місця на передній і задній осях — повний привод не перетворює електричний XC40 на позашляховик, але точно не дає приводу вважати його "паркетником". А сумарна віддача в 408 к.с. і 660 Нм конвертується в 4,9 секунди розгону до першої "сотні". З такими характеристиками машина повинна драйвити!
Натиснути кнопку запуску Start, перекинути селектор трансмісії в Drive — в цьому звичному алгоритмі у випадку з XC40 Recharge перший пункт відсутній. Відкриваєш двері, сідаєш у крісло — машина готова до їзди.
Цікаво, що вона виявилася одночасно м'якою та швидкою. Де обіцяний потужний розгін? Він під межею останньої третї ходу педалі акселератора — поки не прожмеш, електричний XC40 набирає швидкість по-шведськи інтелігентно, не лякаючи ані пасажирів, ані сусідів по потоку вибуховими прискореннями.
Повний привід дозволяє впевнено стояти на траєкторії, а ось відчутний рівень рекуперації доступний лише в спеціальному режимі One pedal drive. Це аналогія e-Pedal у Nissan Leaf: їхати можна в одну педаль, не задіюючи гальмо. Правда, у Ніссана система підключає ще й гідравліку, а тут — чисто рекуперативне гальмування (гідравлічні гальма активуються в екстрених ситуаціях та при зупинці).
На хорошому покритті та помірних нерівностях підвіска комфортна й зібрана, дозволяючи парити над дорогою. Мімовольно починаєш їхати швидше, але лише доти, поки не зустрінеться ділянка з хвилями: одразу з'являється вертикальне розгойдування, що змушує скинути швидкість.
Купити Volvo XC40 Recharge можна вже зараз, а на вибір пропонуються дві комплектації — Plus і Pro. За замовчуванням в оснащенні є цифрова 12,3-дюймова приладова панель і та сама мультимедіасистема з Google, а також клімат-контроль, датчик дощу, адаптивний круїз-контроль і навіть матричні фари. Ну а топ-комплектація хизується панорамним дахом, системою кругового огляду, акустикою Harman Kardon і дозволяє замість базового тропічного салону вибирати між шкірою і комбінованою обробкою з алькантарою.
Ціна XC40 Recharge у порівнянні з конкурентами адекватна: за комплектацію Plus дилери просять 48 340 євро, а за Pro — 52 480 евро. На момент публікації це 1,51 і 1,64 млн грн відповідно.
Гарантія становить 3 роки або 100 тисяч км (на рік довше, ніж у моделей марки з ДВС). Приємний бонус — безкоштовною в цей період буде заміна гальмівних колодок і навіть дисків у разі зносу. Втім, з боку Вольво це аж ніяк не жест щедрості — рекуперація і режим One pedal drive здатні продовжити життя колодок і дисків мало не до нескінченності.
У батареї окрема гарантія— 8 років або 160 тисяч кілометрів. Але потрібно пам'ятати, що вікове зниження ємності, характерне для літій-іонних акумуляторів, гарантійним випадком не вважається. У зв'язку з цим буде не зайвим дотримуватися рекомендації виробника — не зловживати зарядкою на швидкісних станціях постійного струму і не заряджати батарею більш ніж на 80% без особливої необхідності.