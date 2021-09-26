Филиал Google: электромобиль Volvo XC40 Recharge знакомится с украинскими реалиями

В Украине стартовали продажи электрического кроссовера Volvo XC40 Recharge. Каков он, первый серийный электромобиль Volvo? За ответом мы отправились на ездовую презентацию новинки. И хотя полноценный тест-драйв еще впереди, первые впечатления на украинских дорогах получены.
На днях шведская марка Volvo сменила логотип. Он стал двухмерным, отображая дальнейшую цифровизацию автомобильного мира. Для самого бренда это еще и символ перезагрузки, ведь взят курс на электромобили. В 2025 году них будет приходиться до 50% "легковіх" продаж Volvo, а уже к 2030-му в гамме вообще не должно остаться моделей с ДВС.
Электрическим первенцем Вольво стал кроссовер XC40 Recharge, представленный в прошлом году. Теперь он доступен и в Украине, причем наша страна получила модель одной из первых вслед за ключевыми европейскими рынками.
XC40 Recharge разработан не с нуля, а является электрической версией "просто" XC40. Иными словами, на уже существующую "тележку" были смонтированы все электрические компоненты. Поэтому нужно присматриваться, чтобы снаружи отличить машину от своих собратьев с ДВС.
Помимо отсутствия выхлопной трубы главная внешняя особенность — глухая глянцевая заглушка в цвет кузова на месте решетки радиатора. К слову, за расположенной на ней эмблеме скрывается радар адаптивного круиз-контроля. А вооружившись рулеткой, можно увидеть и разницу в клиренсе: электрический XC40 ближе к земле на 35 мм (176 мм против 211).
Главная же фишка скрывается в салоне за вертикальным дисплеем информационно-равлекательной системы. Она впервые для Volvo имеет встроенные сервисы Google, среди которых, например, навигация и голосовой помощник.
Задать маршрут, найти нужную радиостанцию и даже открыть шторку панорамной крыши — все это можно сделать, не отрывая рук от руля. Пока система понимает английский ("Hey, Google!" и остальные команды желательно выговаривать четко, без акцента) и русский, но уже к концу года на нашем рынке появятся машины с родным украинским интерфейсом.
Столь тесная интеграция с Google неминуемо влечет периодические обновления. Они закачиваются "по воздуху" и даже во время движения, а вот для установки машину придется остановить и выключить. Более того — оставить в таком состоянии на все то время, пока инсталлирутюся обновления. Хорошо хоть система не вынуждает водителя сделать это здесь и сразу, а дает возможность дождаться удобного момента, ведь процесс может длиться до 90 минут. Но в любом случае для обновлений заряд батареи не должен быть ниже 40%.
Плоская литий-ионная батарея расположена под полом салона, а ее емкость составляет 78 кВт•ч. В измерительном цикле WLTP запас хода достигает 418 км в комбинированном режиме и до 539 км — в городском. Таковы цифры по паспорту, и проверить их в короткой поездке по ходу презентации не представлялось возможным. Так что дождемся тест-драйва.
Заряжаться можно несколькими способами. Зарядка от бытовой сети предусмотрена, но всерьез этот вариант рассматривать не стоит: при силе тока 10 ампер на восполнения запаса батареи уйдет почти 40 часов, а при шести амперах — и вовсе 70! Никто не захочет оставлять машину у розетки так надолго.
Поэтому владельцы будут в основном пользоваться разъемами Type 2 (или Mennekes) и CCS 2. Первый — зарядка трехфазным переменным током 380 В, а бортовое зарядное устройство позволяет принимать до 11 кВт в час. Второй — для "быстрой" зарядки постоянным током: при максимальной поддерживаемой мощности 150 кВт время зарядки от 0 до 80% составит всего полчаса. В Украине более распространены терминалы на 50 кВт — зарядка до тех же 80% продлится около часа.
Два электромотора по 150 кВт каждый нашли свои места на передней и задней осях — полный привод не превращает электрический XC40 во внедорожник, но точно не дает повода считать его "паркетником". А суммарная отдача в 408 л.с. и 660 Нм конвертируется в 4,9 секунды разгона до первой "сотни". С такими характеристиками машина должна драйвить!
Нажать кнопку запуска Start, перекинуть селектор трансмиссии в Drive — в этом привычном алгоритме в случае с XC40 Recharge первый пункт отсутствует. Открываешь дверь, садишься в кресло — машина готова.
Удивительно, но она оказалась одновременно мягкой и быстрой. Где обещанный мощный разгон? Он под последней третью хода педали акселератора — пока не прожмешь, электрический XC40 набирает скорость по-шведски интеллигентно, не пугая ни пассажиров, ни соседей по потоку взрывными ускорениями.
Полный привод позволяет уверенно стоять на траектории, а вот внятный уровень рекуперации доступен лишь в специальном режиме One pedal drive. Это аналогия e-Pedal у Nissan Leaf: ехать можно в одну педаль, не задействуя тормоз. Правда, у Ниссана система подключает еще и гидравлику, а здесь — чисто рекуперативное торможение (гидравлические тормоза активируются в экстренных ситуациях и при остановке).
На хорошем покрытии и умеренных неровностя подвеска комфортна и собранна, позволяя парить над дорогой. Мимовольно начинаешь ехать быстрее, но лишь до тех пор, пока не встретится участок с волнами: тут же появляется вертикальная раскачка, которая вынуждает сбросить скорость.
Купить Volvo XC40 Recharge можно уже сейчас, а на выбор предлагаются две комплектации — Plus и Pro. По умолчанию в оснащении есть цифровая 12,3-дюймовая приборная панель и та самая мультимедиасистема с Google, а также климат-контроль, датчик дождя, адаптивный круиз-контроль и даже матричные фары. Ну а топ-комплектация щеголяет панорамной крышей, системой кругового обзора, акустикой Harman Kardon и позволяет вместо базового тряпичного салона выбирать между кожей и комбинированной отделкой из алькантары.
Цена XC40 Recharge в сравнении с конкурентами адекватная: за комплектацию Plus дилеры просят 48 340 евро, а за Pro — 52 480 евро. На момент публикации это 1,51 и 1,64 грн млн соответственно.
Гарантия составляет 3 года или 100 тысяч км (на год длиннее, чем у моделей марки с ДВС). Приятный бонус — бесплатной в этот период будет замена тормозных колодок и даже дисков в случае износа. Впрочем, со стороны Вольво это отнюдь не жест щедрости — рекуперация и режим One pedal drive способны продлить жизнь колодок и дисков чуть ли не до бесконечности.
У батареи отдельная гарантия — 8 лет или 160 тысяч километров. Но нужно помнить, что возрастное снижение емкости, характерное для литий-ионных аккумуляторов, гарантийным случаем не считается. В этой связи будет нелишним придерживаться рекомендации производителя — не злоупотреблять зарядкой на скоростных станциях постоянного тока и не заряжать батарею более чем на 80% без особой необходимости.