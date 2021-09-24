Шведська марка Volvo змінила логотип

Колишній логотип Volvo з 3D-ефектом замінила мінімалістична двовимірна емблема. Перші серійні автомобілі Volvo з оновленим логотипом планується випустити в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Volvo Cars.

Новий логотип поки представлений на глобальних веб-сайтах і в соціальних мережах бренду. Легендарний "залізний знак" (Iron Mark) зберіг підпис Volvo з діагональною стрілкою.

Зникла контрастна смуга по центру і тепер назва марки "плаває" всередині порожнього кола. Змінився також шрифт, сріблясту окантовку з 3D-ефектом змінило плоске чорне кільце.

"Зміна буде поступовою. Ми починаємо з розгортання оновленого фірмового стилю на нашому основному сайті, в основних соціальних мережах і в новому мобільному додатку Volvo Cars. Оновлена емблема буде поступово впроваджуватися в інших регіонах, а перша машина з оновленим логотипом з'явиться у 2023 році", – відзначили в Volvo.

Еволюція логотипу Volvo

Цікаво, що після 2000-х років з повальним захопленням 3D-логотипами більшість великих автовиробників зараз настільки ж масово переходять на спрощені двовимірні емблеми. Так, за останні два роки змінили або оновили свої логотипи Opel, Hyundai, Dacia, Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Kia, Peugeot, Nissan і BMW (тільки для рекламних цілей).