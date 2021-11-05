Нова ікона Ferrari: компанія оголосила про випуск топового гіперкара Icona

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья підтвердив, що італійський автовиробник випустить нову модель Icona вже в кінці цього місяця. Гіперкар очолить модельну лінійку бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

Чутки про нову Ікону почали ширитися кілька місяців тому, а днями в бесіді з інвесторами компанії Бенедетто Вінья підтвердив, що дебют гіперкара відбудеться найближчим часом, хоча раніше прем'єра була запланована на початок 2022 року.

Причиною прискорення темпів послужив тиск з боку клієнтів італійської марки, бажаючих якомога швидше отримати жаданий гіперкар. Італійський бренд вже почав розсилати запрошення найбільш шанованим клієнтам, повідомляючи, що автомобіль буде показаний на закритій презентації 15 листопада і представлений широкій публіці 21 листопада.

Попри те, що до прем'єри залишаються лічені дні, дизайн і технічні характеристики Ferrari Icona залишаються загадкою. Як, втім, і тираж - в компанії лише заявили, що нова модель піде по стопах Monza SP1 і SP2, і буде випущена обмеженою серією, а не в єдиному екземплярі.

Відомо, новий гіперкар побудований на карбоновому шасі LaFerrari Aperta, а його дизайн натхненний екстер'єром гоночного автомобіля 330 P4 1960-х минулого століття. Очікується, що автомобіль буде оснащений тим же 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 930 к.с., що і модель 812 Competizione, відмовившись від гібридної системи LaFerrari.

З чуток, ціна нової Ferrari Icona перевищить 2,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, що знаменитий виробник розкішних спорткарів Ferrari ніколи не буде випускати безпілотні автомобілі. Про це заявив глава італійського бренду Джон Елканн.