Ніколи не кажи ніколи: шеф Ferrari виключив появу автопілотів на спорткарах марки

Знаменитий виробник розкішних спорткарів Ferrari ніколи не буде виробляти безпілотні автомобілі. Про це заявив глава італійського бренду Джон Елканн.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoNews.

У той час як вся автомобільна промисловість активно впроваджує технології автономного водіння, знаходяться ті, хто пливе проти течії.

"Суперкари призначені для водіння, а не для безпілотних технологій", - сказав генеральний директор Ferrari Джон Елканн під час івенту Italien Tech Week.

І він по-своєму правий: люди, здатні викласти за розкішний автомобіль не одну сотню тисяч доларів, в першу чергу хочуть отримувати задоволення від керування автомобілем. І з їх точки зору такий функціонал є надмірністю.

Цікаво, що до бесіди в онлайн-форматі оперативно приєднався глава Tesla Ілон Маск, який повністю погодився з доводами Елканна. Цікаво, а як тоді бути з гучним родстером Tesla, що прискорюється до "сотні" за 1,9 секунди? Його Маск теж позбавить автопілота?

Та й звичайні моделі Tesla володіють динамікою, порівнянної з крутими спорткарами.. Виникає питання, навіщо тоді активно вдосконалюється фірмовий автопілот американського виробника електромобілів.

Ілон Маск і Новий Tesla Roadster

Нагадаємо, що фірмова система автономного водіння Tesla була одним їх перших автопілотів, що з'явилися на серійних моделях. І це, між іншим, важлива конкурентна перевага.

Крім розмови про автомобілі, Елканн і Маск обговорили можливість ядерну енергетику. Голова Tesla висловив крайнє здивування відмовою багатьох країн від мирного атома на користь сонячних батарей, назвавши АЕС цілком безпечними.

Нагадаємо, що футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес купив Ferrari. Фахівці кажуть, що вартість елітного спорткара може доходити до 500 тисяч євро.