Новая икона Ferrari: компания объявила о выпуске топового гиперкара Icona

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил, что итальянский автопроизводитель выпустит новую модель Icona уже в конце этого месяца. Гиперкар станет во главе модельной линейки бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Слухи о новой Иконе начали шириться несколько месяцев назад, а на днях в беседе с инвесторами компании Бенедетто Винья подтвердил, что дебют гиперкара состоится в ближайшее время, хотя ранее премьера была запланирована на начало 2022 года.

Причиной ускорения темпов послужило давление со стороны клиентов итальянской марки, желающих как можно быстрее получить вожделенный гиперкар. Итальянский бренд уже начал рассылать приглашения наиболее уважаемым клиентам, сообщая, что автомобиль будет показан на закрытой презентации 15 ноября и представлен широкой публике 21 ноября.

Несмотря на то, что до премьеры остаются считанные дни, дизайн и технические характеристики Ferrari Icona остаются загадкой. Как, впрочем, и тираж – в компании лишь заявили, что новая модель пойдет по стопам Monza SP1 и SP2, и будет выпущена ограниченной серией, а не в единственном экземпляре.

Известно, новый гиперкар построен на карбоновом шасси LaFerrari Aperta, а его дизайн вдохновлен экстерьером гоночного автомобиля 330 P4 1960-х прошлого века. Ожидается, что автомобиль будет оснащен тем же 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 930 л.с., что и модель 812 Competizione, отказавшись от гибридной системы LaFerrari.

По слухам, цена Ferrari Icona превысит 2,5 миллиона долларов.

Напомним, что знаменитый производитель роскошных спорткаров Ferrari никогда не будет выпускать беспилотные автомобили. Об этом заявил глава итальянского бренда Джон Элканн.