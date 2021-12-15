Электрический сюрприз: как изменился рынок электромобилей в Украине за 2021 год

В 2021 году украинский рынок электромобилей ощутимо вырос – как по объему продаж, так и по количеству представленных моделей. Однако о массовом переходе на электротягу говорить пока рано, ведь самый доступный электрокар среди представленных в Украине официальными импортерами стоит без малого 35 тысяч долларов.

Какие новые электромобили появились в Украине в 2021 году? Сколько они стоят? Какой запас хода обеспечивают? Обо всем этом читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Количество электромобилей в Украине постоянно растет. Как мы ранее сообщали, по состоянию на 1 декабря 2021 года в Украине зарегистрировано 32 662 "электрички". При этом темп прироста на 2-3% ежемесячно сохраняется уже длительное время на протяжении года – к примеру, с 1 августа по 1 декабря количество электрокаров в стране увеличилось на 3,2 тысячи штук. Доля новых электромобилей в общей структуре рынка занимает 10-15% в зависимости от региона.

Некоторые автомобильные импортеры в Украине все же отказываются от электрокаров. Так, JAC свернул продажи компактного электрического кроссовера iev7s, а один из пионеров электромобильности – Renault – также пока полностью сосредоточилась на моделях с ДВС.

Тем не менее глобальный курс на электрокары в полной мере отразился на Украине. К концу 2021 года палитра официально представленных на нашем рынке электрокаров расширилась более чем в два раза по сравнению с декабрем 2020-го. Самую активную экспансию "электричек" начал Mercedes-Benz – за год немецкий автопроизводитель вывел на наш рынок четыре новых модели. Всего на данный момент в Украине насчитывается 22 модели электромобилей от официальных дилеров.

Одно огорчает: электромобили по-прежнему не спешат становиться доступными, отталкивая массового покупателя ценами и трудностью зарядки. Бюджетный электромобиль JAC iev7s покинул наш рынок, а самым доступным электрокаром в Украине сейчас является Nissan Leaf, который стоит без малого 1 млн гривен.

Отметим, что в данном обзоре представлены исключительно модели, продаваемые официальными дилерами. Также различные частные компании поставляют на наш новые и подержанные электромобили из Европы, США и Китая, но этим машинам мы посвятим отдельный материал.

Audi: три модели

Audi e-tron GT

В украинской линейке электромобилей автопроизводителя из Ингольштадта три электрокара. Полноразмерный кроссовер Audi e-tron в зависимости от версии оснащен силовой установкой мощностью 310, или 500 л.с. На одном заряде батареи модель готова преодолеть до 347 км. Цены начинаются с отметки в 1 683 135 грн.

Купеобразный кроссовер Audi e-tron Sportback оснащается такой же силовой установкой и тяговым аккумулятором аналогичной мощности. Но ввиду более выразительной внешности родственная модель немного дороже – цены стартуют от 1 739 483 грн.

Четырехдверное купе Audi e-tron GT оснащается парой электромоторов суммарной мощностью 475, или 600 л.с. В комбинированном цикле суперкар способен проехать 450-470 км на одном заряде батареи. Цена базового e-tron GT – 2 287 205 грн.

BMW: три модели

BMW iX

Хэтчбек BMW i3, один из долгожителей рынка электромобилей, оснащен 170-, или 184-сильной силовой установкой. Ее хватает, чтобы проехать до 260 км. Интересно, что существует версия этой машины с 0,65-литровым бензиновым двигателем, который можно использовать только в качестве генератора. Вместе с ним суммарный запас хода возрастает до 380 км. Цены на BMW i3 варьируются в пределах от 1 031 500 до 1 511 825 грн.

Электрический седан BMW i4 имеет две версии – мощностью 340 и 544 силы. Немецкий автопроизводитель обещает, что спортивный седан способен проехать до 520 км на одном заряде батареи. Цены на i4 начинаются со значения в 1 370 626 грн. Доплата за более мощную версию – около 270 тыс. грн.

Кроссовер BMW iX на нашем рынке имеет две версии: на 326 и 523 л.с. Менее мощный вариант оценен в 1 862 723 грн. Доплата за дополнительные 200 сил составляет около 450 тыс. грн. В зависимости от модификации, машина оснащается аккумулятором, которого хватит на 425 или 630 километров.

Hyundai: три модели

Hyundai Ioniq 5

Корейский автопроизводитель в сегменте доступных электромобилей предлагает две модели – хэтчбек Ioniq Electric и кроссовер KONA Electric. Последний доступен в единственном исполнении со 136-сильным электромотором и батареей, которой хватает на 305 км. Цена электропаркетника - 1 024 600 грн. Hyundai Ioniq Electric оснащается силовым агрегатом такой же мощности, запас хода заявлен в районе 311 км. Цены на модель стартуют с отметки в 934 900 грн.

Новинка уходящего года – выразительный кроссовер Hyundai Ioniq 5. Он может быть моно- и полноприводным, с четырьмя вариантами силовой установки (170-305 л.с.) и двумя вариантами батареи. В зависимости от установленного тягового аккумулятора и возможностей электромоторов, электромобиль готов проехать от 360 до 480 км. Диапазон цен на "пятерку" - от 1 239 400 до 1 675 200 грн.

Jaguar: одна модель

В 2021 году в Украину приехал обновленный кроссовер Jaguar i-Pace. Машина оснащена 400-сильным силовым агрегатом и батареей, которая обеспечивает запас хода в 410-470 км в зависимости от стиля вождения. Цена на британский электромобиль начинается от 2 106 198 грн.

MG: одна модель

Еще один электромобиль родом из Туманного Альбиона – это MG ZS EV. Правда, марка теперь принадлежит китайцам, там же, в Поднебесной, производятся основные модели, включая ZS EV. Кроссовер обладает одной из самых скромных на нашем рынке силовых установок среди электрокаров: всего 143 л.с. Зато способен на одном заряде проезжать до 265 км. Цена – от 938 850 грн.

Mercedes-Benz: четыре модели

Линейка электромобилей Mercedes-Benz

В 2021 году Mercedes-Benz за считанные месяцы расширил линейку электромобилей на нашем рынке до четырех моделей. Компактный кроссовер EQA доступен в трех версиях: мощностью 190, 228 и 292 л.с. Цены на машину начинаются с 1 252 605 грн. Немецкий автопроизводитель обещает, что ей под силу проезжать до 486 км при полном заряде батареи.

Mercedes-Benz EQB с 290-сильной силовой установкой рассчитан на запас хода в 420 км. Самым крупным электрическим кроссовером в линейке бренда является Mercedes-Benz EQC. Его 408-сильная версия оценена в 1 750 383 грн. В зависимости от условий вождения, батареи машине должно хватать на 373-437 км.

Флагманом электрической линейки является Mercedes-Benz EQS. Седан имеет суммарную мощность электромоторов на уровне 333 или 523 л.с. и способен проехать на полном заряде батареи до 780 км. Цена на новинку начинается с отметки 2 809 807 грн.

Mini: одна модель

Третий электрический представитель английского автопрома – это Mini Cooper SE. Его 185-сильная силовая установка способна перемещать компактный хэтчбек от одной зарядки батареи на расстояние в 203–234 км. Цена электрического Mini – 933 314 грн.

Nissan: одна модель

Nissan Leaf долгое время был самым продаваемым электромобилем в мире, но в Украине официально не продавался. Полноценный выход на наш рынок состоялся только в 2021 году: в продажу поступила машина второго поколения.

Силовой агрегат в составе одного электромотора развивает мощность в 150 л.с. Аккумуляторной батареи на Leaf достаточно, чтобы проезжать до 389 км без подзарядки. Цены на популярную модель стартуют с отметки в 928 960 грн.

Opel: одна модель

Opel Mokka-E – первый электромобиль марки в Украине. В декабре были объявлены цены, а поставки начнутся в начале 2022 года. Кроссовер оценили в 939 300 грн. За эту сумму покупатель получает переднеприводную машину со 136-сильным электродвигателем и запасом хода в 313-324 км.

Porsche: две модели

Porsche Taycan Cross Turismo

Электрический Porsche Taycan в 2021 году обзавелся кросс-версией. Универсал с внедорожным обвесом Taycan Cross Turismo получил все те же комплектации, что и первый электромобиль марки, но с некоторыми особенностями оформления экстерьера и интерьера. Цены на лифтбек начинаются с 2,35 млн грн за 408-сильную версию. Топовый Taycan Turbo S с 761 л.с. оценен в 5 116 320 грн.

Универсал Cross Turismo в самом скромном варианте на 476 сил стоит как минимум 2 680 560 грн. Флагманский Taycan Cross Turismo Turbo S всего на 40 тыс. грн дороже лифтбека с такой же силовой установкой. Независимо от типа кузова, немецкие электрические спорткары способны проезжать на одном заряде батареи 380-450 км. Ранее мы протестировали Taycan Cross Turismo в версии 4S .

Volvo: две модели

Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo в уходящем году вывела на украинский рынок две модели – компактный кроссовер XC40 Recharge и купеобразный C40 Recharge. Заявлено, что запас хода у ХС40 составляет 418 км, а у С40 – 444 км. Цены на XC40 стартуют с отметки в 1 486 869 грн, купеобразный С40 оценили несколько дороже – как минимум, в 1 643 896 грн. Обе модели оснащены одинковой силовой установкой: два электромоторов суммарной мощностью в 408 л.с.

Первое знакомство РБК-Украина Авто с Volvo XC40 Recarge состоялось летом на ездовой украинской презентации (фото внизу), а вскоре выйдет полноценный тест-драйв.

Что принесет 2022 год? Многие украинские импортеры анонсируют очередные электрические новинки, поэтому продажи электрокаров продолжат расти. Обзоры и тест-драйвы новых электромобилей в Украине вы сможете одними из первых прочитать на страницах РБК-Украина Авто.