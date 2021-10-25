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Електричний хетчбек Renault 4 отримав прозорий кузов

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Понеділок 25 жовтня 2021 10:00
Електричний хетчбек Renault 4 отримав прозорий кузов Фото: Renault Suite №4 (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

У рамках святкування 60-річчя класичного Renault 4 автовиробник звернувся до французького дизайнера Матьє Леханнера. В результаті був створений електричний хетчбек з прозорим кузовом. Замість заднього ряду крісел у нього невелике ліжко.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Renault.

Renault 4 за 30 років розійшовся по світу тиражем 8 мільйонів примірників. Концепт-кар Renault Suite №4 побудований на базі Renault 4L, але кузовні елементи в задній частині машини виконані з полікарбонату. Дах електромобіля покритий прозорими сонячними батареями, які допомагають заряджати тяговий акумулятор.

Електричний хетчбек Renault 4 отримав прозорий кузовЩоб відобразити той факт, що Renault Suite №4 - електричний, традиційна решітка радіатора була замінена полірованим алюмінієвим листом. Торпедо і передні крісла оброблені жовтим оксамитом, а задня частина – бежевим "кожзамом". Всі матеріали були надані паризькими виробниками меблів.

Електричний хетчбек Renault 4 отримав прозорий кузов"Я хотів об'єднати світ автомобілів та архітектури, щоб створити готельний номер під відкритим небом", - говорить Леханнер. "Автомобіль часто краще видового номера в готелі. Він може перебувати саме там, де ви хочете – біля моря, посеред поля або на галявині в горах".

Побачити концепт Renault Suite №4 можна на виставці Maison & Objet в Парижі. З листопада електромобіль переїде в музейне зібрання автовиробника в ательє Renault.

Електричний хетчбек Renault 4 отримав прозорий кузовНагадаємо, що Porsche по потужності наздогнала DeLorean з "Назад в майбутнє". Сумарна потужність європейської та Північноамериканської мереж зарядних станцій Porsche перевищила 1,21 гігават.

Раніше повідомлялося, що Opel виплатив 65 млн євро за маніпуляціями зі шкідливими викидами. Це дозволило компанії уникнути судового розгляду.

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