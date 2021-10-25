Електричний хетчбек Renault 4 отримав прозорий кузов

У рамках святкування 60-річчя класичного Renault 4 автовиробник звернувся до французького дизайнера Матьє Леханнера. В результаті був створений електричний хетчбек з прозорим кузовом. Замість заднього ряду крісел у нього невелике ліжко.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Renault.

Renault 4 за 30 років розійшовся по світу тиражем 8 мільйонів примірників. Концепт-кар Renault Suite №4 побудований на базі Renault 4L, але кузовні елементи в задній частині машини виконані з полікарбонату. Дах електромобіля покритий прозорими сонячними батареями, які допомагають заряджати тяговий акумулятор.

Щоб відобразити той факт, що Renault Suite №4 - електричний, традиційна решітка радіатора була замінена полірованим алюмінієвим листом. Торпедо і передні крісла оброблені жовтим оксамитом, а задня частина – бежевим "кожзамом". Всі матеріали були надані паризькими виробниками меблів.

"Я хотів об'єднати світ автомобілів та архітектури, щоб створити готельний номер під відкритим небом", - говорить Леханнер. "Автомобіль часто краще видового номера в готелі. Він може перебувати саме там, де ви хочете – біля моря, посеред поля або на галявині в горах".

Побачити концепт Renault Suite №4 можна на виставці Maison & Objet в Парижі. З листопада електромобіль переїде в музейне зібрання автовиробника в ательє Renault.

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