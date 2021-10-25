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Электрический хэтчбек Renault 4 получил прозрачный кузов

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Понедельник 25 октября 2021 10:00
Электрический хэтчбек Renault 4 получил прозрачный кузов Фото: Renault Suite №4 (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

В рамках празднования 60-летия классического Renault 4 автопроизводитель обратился к французскому дизайнеру Матье Леханнеру. В результате был создан электрический хэтчбек с прозрачным кузовом. Вместо заднего ряда кресел у него небольшая кровать.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Renault.

Renault 4 за 30 лет разошелся по миру тиражом 8 миллионов экземпляров. Концепт-кар Renault Suite №4 построен на базе Renault 4L, но кузовные элементы в задней части машины выполнены из поликарбоната. Крыша электромобиля покрыта прозрачными солнечными панелями, которые помогают заряжать батарею.

Электрический хэтчбек Renault 4 получил прозрачный кузовЧтобы отразить тот факт, что Renault Suite №4 – электрический, традиционная решетка радиатора была заменена полированным алюминиевым листом. Торпедо и передние кресла отделаны желтым бархатом, а задняя часть – бежевым "кожзамом". Все материалы были предоставлены парижскими производителями мебели.

Электрический хэтчбек Renault 4 получил прозрачный кузов"Я хотел объединить мир автомобилей и архитектуры, чтобы создать гостиничный номер под открытым небом", - говорит Леханнер. "Автомобиль часто лучше видового номера в гостинице. Он может находиться именно там, где вы хотите – у моря, посреди поля или на поляне в горах".

Увидеть концепт Renault Suite №4 можно на выставке Maison & Objet в Париже. С ноября электромобиль переедет в музейное собрание автопроизводителя в ателье Renault.

Электрический хэтчбек Renault 4 получил прозрачный кузовНапомним, что Porsche по мощности догнала DeLorean из "Назад в будущее". Суммарная мощность европейской и североамериканской сетей зарядочных станций Porsche превысила 1,21 гигаватт.

Ранее сообщалось, что Opel выплатил 65 млн евро за манипуляциями с вредными выбросами. Это позволило компании избежать судебного разбирательства.

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