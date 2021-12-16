Кен Блок та Audi для нової Джимхани створили незвичайний дріфт-мобіль на електротязі

Кен Блок для підкорень нових висот джимхани буде використовувати спеціально створений електричний спорткар Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron. Нових відео з машиною з'являться в найближчі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Audi Sport підготувала унікальний електричний S1 E-tron Quattro Hoonitron для аса екстремальних видів спорту Кена Блока. Новинка з'явиться в наступному відео з джимханою. Створюючи зовнішній вигляд машини, німецькі дизайнери черпали натхнення з ралійного автомобіля групи B, який виграв змагання з підйому на пагорб Пайкс-Пік в 1987 році.
Нагадаємо, що Mercedes-Benz анонсував найбільш обтічний автомобіль у своїй історії. Vision EQXX силуетом схожий на концепт Mercedes-Benz Concept IAA 2015 року.
Раніше ми повідомляли, як змінився ринок електромобілів в Україні за 2021 рік. Найдоступніший електрокар серед представлених в Україні офіційними імпортерами коштує без малого 35 тисяч доларів.