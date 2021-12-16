Кен Блок и Audi для новой Джимханы создали необычный дрифт-мобиль на электротяге

Кен Блок для покорений новых высот джимханы будет использовать специально созданный электрический спорткар Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron. Новых видео с машиной появятся в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Audi Sport подготовила уникальный электрический S1 E-tron Quattro Hoonitron для аса экстремальных видов спорта Кена Блока. Новинка появится в следующем видео с джимханой. Создавая внешний облик машины, немецкие дизайнеры черпали вдохновение из раллийного автомобиля группы B, который выиграл соревнования по подъему на холм Пайкс-Пик в 1987 году.
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