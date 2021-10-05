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Дизайнери MG створили незвичайний електромобіль-трансформер

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Вівторок 05 жовтня 2021 16:14
Дизайнери MG створили незвичайний електромобіль-трансформер Фото: концепт-кар RYZR (saicdesign.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія MG представила футуристичний концепт-кар RYZR, який об'єднує риси автомобіля і мотоцикла. Він розроблений в лондонській дизайн-студії китайського концерну SAIC, якому зараз належить британська марка.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на дизайн-центр SAIC.

Концепт-кар RYZR створено для SAIC R – електричного підрозділу холдингу SAIC. Він створений з нагоди триріччя лондонській студії SAIC Design.

Дизайнери MG створили незвичайний електромобіль-трансформерRYZR об'єднує автомобіль з мотоциклом. Концепція розроблена як альтернатива переповненому громадському транспорту. На думку творців, RYZR поєднує в собі маневреність мотоцикла зі стійкістю, властивою автомобілю.

А щоб запустити RYZR, потрібно не вставити ключ в замок запалювання або скористатися безключовим доступом, а надіти спеціальну куртку.

Дизайнери MG створили незвичайний електромобіль-трансформер"RYZR – це зручний, маневрений і екологічний вид міського транспорту", – каже Карл Готем, директор з прогресивного дизайну компанії. – Він поєднує в собі естетику ультрасучасного технічного одягу і доповнену реальність з футуризмом".

Звичайно, в найближчі роки RYZR точно не з'явиться на вулицях європейських і китайських мегаполісів. Але такі розробки демонструють, куди рухається технічний прогрес і яких новинок варто чекати в майбутньому.

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